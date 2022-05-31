حسين زين يهنئ الإعلاميين بعيدهم الـ88

جدة - نرمين السيد - وقال زين، إن الإذاعة والتليفزيون المصرى قدما رسالة إعلامية هادفة شكلت فكر وثقافة ووجدان الأمة بإبداعات مؤثرة بمهنية ومصداقية، ولا يزال الإعلام الوطنى يواصل دوره التنويرى التوعوى لإعلام الرأى العام فى ظل التحديات التى تواجه الدولة المصرية.

وصرح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الإعلام الوطنى يواصل بعد أيام قليلة تحقيق نجاحاته بإطلاق القمر الصناعى المصرى نايل سات 301 الذى سيسهم فى تعزيز قدرات منظومة الإعلام المصرى لينافس بقوة فى هذا المجال الحيوى، وبما يحمله القمر من تقنيات حديثة يواكب بها التطور الهائل فى عالم الإعلام والاتصال، متابعا: "نهنئ أنفسنا وجميع من ساهم فى هذا الإنجاز الكبير الذى يضاف إلى رصيد منظومة الإعلام الوطنى المصرى".

ووجه زين التحية والتقدير لشركة النايل سات على جهودها العظيمة فى سبيل تحقيق هذا الإنجاز الكبير، مؤكدا أن الإعلام المصرى يذخر بخبرات إعلامية كبيرة، ويمتلك من المقومات التى تمكنه من تحقيق أهدافه ومواصلة دوره الوطنى فى دعم جميع جهود مؤسسات الدولة المصرية بإقامة مشروعات قومية عملاقة تحقق طموحات وتطلعات الجمهورية الجديدة، وتسليط الضوء على الإنجازات والإصلاحات التى ساهمت وبحق فى تغيير وجه مصر نحو جمهورية مدنية ديمقراطية حديثة فى ظل القيادة الوطنية المخلصة للرئيس عبدالفتاح السيسى.