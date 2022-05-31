الموسيقات العسكرية تشارك فى مهرجان الطبول والبطولة الإفريقية للبولينج

جدة - نرمين السيد - وقدمت الموسيقات العسكرية، مجموعة من العروض الفنية والمعزوفات المتميزة والذى تمتزج من خلالها ثقافات الشعوب من مختلف دول العالم، كما قدمت عدد من المقتطفات الإبداعية التى تمثل تراثنا الثقافى والفنى الراقى.

جدير بالذكر أن المهرجان يمثل أحد الملتقيات الثقافية والموسيقية على الساحة العالمية، حيث شاركت فيه 43 فرقة متنوعة من مصر ومختلف دول العالم فى حوار فنى بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور فى معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام، والذى أقيم بمسرح بئر يوسف بقلعة محمد على باشا فى المدة من 21 : 28-5-2022 تحت رعاية وزارة الثقافة.

وفى سياق متصل شاركت الموسيقات العسكرية فى مراسم إفتتاح وختام البطولة الإفريقية الثانية لمنتخبات الرجال والسيدات للبولينج والتى أقيمت فى مصر، وقدمت مجموعة من العروض المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة والتى لاقت تفاعل كبير من الجمهور.

تأتى مشاركة الموسيقات العسكرية فى تلك الفعاليات تعبيراً عن المستوى الفنى الراقى والمتميز وتأكيدا على أهمية الإبداعات الفنية ومدى قدرتها على تقارب وتآخى شعوب العالم، وفى إطار حرص القوات المسلحة على التواجد فى جميع المحافل الدولية التى تساهم فى إثراء روح الفنون والإبداع.