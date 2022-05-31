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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /701093/معلول-يسافر-لتونس-وديانج-إلى-مالي-وتاو-لجنوب-إفريقيا-لخوض-تصفيات-كأس-الأمم-مع-منتخباتهم

عادت بعثة النادي الأهلي صباح اليوم، إلى القاهرة، قادمة من المغرب، بعد إنتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء أمس، والتي حصد خلالها الوداد المغربي لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الفريق الأحمر، عبد فوزه بهدفين دون رد.

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وتوجه التونسي على معلول والمالي آليو ديانج ثنائي الأهلي إلى بلادهما خلال الساعات الماضية، حيث سافر معلول إلى تونس من المغرب للمشاركة مع منتخب بلاده في بداية منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023، وسيلتقي منتخب تونس مع غينيا الاستوائية في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2023 يوم 2 يونيو المقبل ثم سيواجه بوتسوانا يوم 5 من نفس الشهر.

فيما سافر ديانج من المغرب للمشاركة مع منتخب بلاده في مباراتي الكونغو، وجنوب السودان، يومي 4 و9 يونيو المقبل في الجولة الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وبالنسبة لبيرسي تاو فمن المقرر أن يسافر من القاهرة إلى جنوب أفريقيا للمشاركة مع منتخب بلاده في مباراتي المغرب وزيمبابوي، في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

توج فريق الوداد المغربي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على النادي الأهلي بتنائية نظيفة، في المباراة التي انتهت منذ قليل، وأقيمت على ملعب محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وسجل فريق الوداد الهدف الأول عن طريق زهير المترجري في15 دقيقة ، وعزز فريق الوداد المغربي تقدمه على النادي الأهلي بعدما أحرز زهير المترجي أيضا ثاني أهداف الفريق في مرمى الشناوي، في الدقيقة 47، بعد خطأ فادح من الظهير الأيمن للفريق الأحمر محمد هاني.

بهذا، يتوج فريق الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، إثنين منهم على حساب النادي الأهلي عامي 2017 و 2022.

تاريخ فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وحقق النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا في 10 نسخ سابقة، وفيما يلي ننشر تاريخ فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا:

1982- توج الأهلي باللقب بعد الفوز على حساب الفريق الغاني أشانتي كوتوكو

1987- توج الأهلي على حساب الهلال السوداني

2001 – توج الأهلي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي بعد غياب دام 14 عامًا

2005- توج الأهلي على حساب النجم الساحلي

2006 – توج الأهلي على حساب الصفاقسي التونسي

2008 – توج الأهلي على حساب القطن الكاميروني

2012 – توج الأهلي على حساب الترجي التونسي

2013- توج الأهلي على حساب أورلاندو الجنوب إفريقي

2019-2020 توج الأهلي على حساب الزمالك

2020/2021 توج الأهلي على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي

الوداد يحقق دوري أبطال إفريقيا في ثلاث نسخ إثنين منهم على حساب الأهلي

فيما استطاع فريق الوداد أن يحقق لقب دوري أبطال إفريقيا في 3 مناسبات ، الأولى عام 1992 والثانية عام 2017 على حساب فريق النادي الأهلي وهذا العام.