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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /701091/الأوقاف-تعلن-موعد-اختبارات-المتقدمين-لوظيفة-إمام-وخطيب-ومدرس-بالتعاقد

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدء اختبارات المتقدمين للتعاقد على عدد (1000) وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، والبالغ عددهم 13 ألفا و96 متقدمًا، خلال الفترة من 5 إلى 23 يونيو المقبل، ويستطيع المتقدمون المتابعة من خلال الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية التي تقدموا عليها، عبر الرابط التالي

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وقال الشيخ في بيان صادر عن وزارة الأوقاف، إن الجهاز ينفذ أعمال التقييم والاختبارات بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له، مع اتباع الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني بدءًا من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف.

وشدد على أنه من حق المؤسسات الحكومية أن توظف أفضل الكفاءات الموجودة في سوق العمل الراغبة في التقدم للوظائف الحكومية، حيث إن المنظومة توفر كافة متطلبات العدالة والنزاهة في اختبار المتقدمين.

وأضاف أن الجهاز أعلن عن هذه المسابقة قبل فتح باب التقدم لها بـ 15 يومًا حتى يتمكن الراغبون في التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبالتالي بلغ عدد ساعات التقدم 384 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة اسبوعين بواقع 10 أيام عمل و 60 ساعة تقديم.

الأوقاف تعلن موعد اختبارات المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب ومدرس بالتعاقد

ولفت إلى أن هذه الاختبارات تجري بالتنسيق بين وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأنه لن يسمح بدخول المتقدم لمقر الاختبارات إلا برقمه القومي الساري، ولا يسمح بحمل المحمول أو أية أوراق أثناء فترة الامتحان.