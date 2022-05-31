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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /701086/طليقة-خالد-عليش-ترد-على-تصريحاته-بشأن-عدم-سماحها-برؤية-ابنته-كذب-وافترى-ومعايا-اللي-يثبت-كدة

خرج مذيع الراديو خالد عليش في الساعات القليلة الماضية ليكشف شدة اشتياقه لابنته، ومعاناته مع عدم رؤيته الذي دائما يخرج ليتحدث عنه، وذلك منذ انفصاله عن زوجته الفنانة ميما الشامي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق ميما الشامي على تصريحات طليقها خالد عليش

ردت ميما الشامي على تلك الأنباء بعدما تعاطف مع طليقها خالد عليش عدد كبير من الجمهور، فكتبت عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرم”: “السادة الصحفيين الافاضل للمرة المليون ؛انا مش هقول اي تصريحات ولا هرد على اي تصريحات..الموضوع متروك للقضاء وانا على ثقة بقانون بلدي والقضاء المصري وتراندات السوشيال ميديا لا تصح اخلاقيا على حساب ناس ملهاش ذنب".

ميما الشامي: أنا معايا ما يثبت كذب طليقي وافتراءه

وتابعت: “:" انا معايا مايثبت قانونا ان كل مايقال افتراء وكذب ونفاق ؛ لكن لن ادخل في هذة المناقشات والترندات مرة اخرى ومن السهل جدا اثبات افتراء الطرف الآخر بس الى هذة اللحظة لن افعل ذلك، ومن لجأ للقضاء اولا واخيرا والى هذة اللحظة لست انا بعدما كان التعامل بصورة ودية ومن جعل سيرتنا ومادة للصحافة لست انا وحل الخلاف لا يوجد له الا طريقين اما ودي او قانوني ولكن هناك طرف لايرضيه اي حل منهم ولم اطالب الي الان باي حق قانوني او معنوي او مادي ".

واختتمت ميما الشامي حديثها: "أتمنى اصحاب الشأن ان لم يتقوا الله في تصريحاتهم رجاء مني خاص للصحفيين الشرفاء عدم تداول الترندات لانه يؤثر سلبا على حياة بني ادمين ليس لهم ذنب في كل هذا ومن الجمهور العادي ان يعلمو ان الحقيقة ليست وراء بوست او كلام مكتوب واني من السهل جدا ان اكسب الراي العام في صفي ولكن كما ذكرت لن ادخل في هذة الحرب مرة اخرى انا اغلقت موبايلي والسوشيال ميديا من الصبح بسبب كمية التلفونات والسكرين شوت وشكرا".

خالد عليش وابنته

وسبق وأن نشر عليش صورة تجمعه بابنته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق قائلًا: "ربنا عالم أنا قد إيه محتاج حضنك في أوقات كتير، ربنا يهدي الأمور ويجمعنا على خير".