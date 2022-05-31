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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /701083/رابط-نتيجة-رواق-الأزهر-لتحفيظ-القرآن-2022-على-بوابة-الأزهر

تصدرت نتيجة رواق الأزهر لتحفيظ القرآن 2022، محركات البحث المختلفة، حيث تزايدت معدلات البحث عليها من قبل الأهالي لمعرفة هل تم قبول أطفالهم برواق الأزهر لتحفيظ القرآن 2022، والذي تم فتح باب التقديم به في 28 أبريل الماضي واستمر لمدة 15 يومًا من تاريخ الإعلان.

دوت الخليج

رواق الأزهر لتحفيظ القرآن 2022

أعلن الجامع الأزهر، أن عدد الطلبات المقدمة للالتحاق برواق الطفل، تجاوز الـ500 ألف طفل منذ فتح باب التقديم برواق الأزهر لتحفيظ القرآن بالجامع الأزهر وكل فروعه على مستوى المحافظات، والتي يبلغ عددها 507 أفرع، حيث تم تشكيل لجان مختصة بتلقي الطلبات بتوجيهات من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، أنه تم اختيار عدد من المحفظين المتمكنين من أحكام التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم، كذلك تشكيل لجان تنظيمية بين اللجنة الرئيسية وبين الفروع والمقرات المعدة داخل المعاهد الأزهرية في جميع المحافظات.

نتيجة رواق الأزهر لتحفيظ القرآن 2022 بالاسم

وحسب تصريحات الدكتور عبد المنعم فؤاد، فمن المقرر انطلاق أعمال تحفيظ القرآن برواق الأزهر يوم السبت المقبل 4 يونيو، من سن 4 سنوات حتى 6 سنوات، بطاقة استيعاب 90 ألف طفل على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه سيتم افتتاح باقي المستويات في الفترة المقبلة وسط رعاية واهتمام شديد بالأطفال.

شروط قبول الطفل في رواق الأزهر لتحفيظ القرآن 2022

وكان الأزهر الشريف وضع عدة شروط وضوابط لقبول الأطفال المتقدمين، منها:

- إجراء اختبارات للطفل عند التقديم لتحديد المستوى المناسب له

- تسكين الطفل في المستوى المناسب له

- التزام الطفل بالحضور لرواق تحفيظ القرآن بنسبة لا تقل عن 80 %

- ألا يقل عمر الطفل عن 5 سنوات ولا يزيد عن 13 سنة

- ضرورة الالتزام بقواعد التقييم والاختبارات والتي تتمثل في: «اختبار شهري - اختبار نهاية المستوى- اختبار نهاية البرنامج»

- للانتقال للمستوى الثاني، يجب على الطفل اجتياز الاختبار المعد لذلك.

رابط نتيجة رواق الأزهر لتحفيظ القرآن 2022

ووفرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، رابط إلكتروني لمعرفة نتيجة الطفل المتقدم في رواق الأزهر لتحفيظ القرآن الكريم 2022 من هــــنـــا.