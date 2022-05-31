انت الان تتابع تفاصيل خبر بنك مصر يطرح شهادة 14% بديلة 18%.. أعرف تفاصيلها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /701080/بنك-مصر-يطرح-شهادة -14-بديلة-18-أعرف-تفاصيلها

أعلن بنك مصر عن شهادة الـ 14% بديلة لشهادة 18% وهى شهادة ذات عائد ادخار وتتميز شهادة 14% من بنك مصر بعائد سنوي، والتف الكثير من عملاء بنك مصر للتساؤل عن شهادة الـ 14% بعد وقف شهادة الـ 18% بالأمس، ويرصد دوت الخليج تفاصيل شهادة الـ 14% وكيفية شرائها.

بنك مصر يبدأ طرح شهادة الـ 14% من بنك مصر بداية من اليوم الثلاثاء، وتتحد تفاصيلها على النحو التالي: - عائد 14% سنويًا. - عائد الشهادة الادخارية ذات الثلاث سنوات (القمة). - العمل بالعائد الجديد للشهادة عند التجديد أو الشراء. شراء شهادة الـ 14 من بنك مصر 1- اختيار ماكينة صراف آلي تابعة لـ بنك مصر. 2- يجب أن تكون ماكينة الصراف الآلي تقبل الإيداع. 3- وضع الكارت الخاص بك في ماكينة الصراف الآلي. 5- اختيار من القائمة إمكانية شراء الشهادات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك مصر يطرح شهادة 14% بديلة 18%.. أعرف تفاصيلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.