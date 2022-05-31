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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /701077/ضبط-لحوم-دواجن-فاسدة-وتحرير78-محضرا-تموينيا-بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بدمياط حملة موسعة على الأسواق والمطاعم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمحلات العامة.

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وأسفرت الحملة عن ضبط 13 كيلوجرما من الدواجن مخلية، منتهية الصلاحية، تحرر عنها المحضر رقم 4366 لسنة 2022 جنح دمياط الجديدة، و8 كيلو دواجن متبلة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر عنها المحضر رقم 4367 لسنة 2022 جنح دمياط الجديدة.

تحرير 78 محضرا تموينيا

وفى حمله فرعية أخرى للتجارة الداخلية تم تحرير محضرين اتجار في سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على 4 أطنان فايبر تنجيد دون فواتير دالة على المصدر، و1700 كيلو "تمور" مستوردة دون بيانات أو فواتير إفراج جمركي يدل على مصدرها.

كما تم تحرير 3 محاضر بيع بأزيد عن السعر الرسمي للسجائر محلية الصنع، وضبط 5 مناديب توزيع غاز دون إعلان عن سعر استبدال أسطوانة الغاز، وأحد مستودعات الغاز مغلق في أوقات العمل، وتم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن سعر البيع على عبوات التداول المعروضة للبيع للجمهور، حسب القرار 330 لسنة 17.

وفي مجال التأكد من صلاحية المعروضات الغذائية للاستهلاك الآدمي، تم تحرير 78 محضرا تموينيا، وتم سحب 6 عينات غذائية لإرسالها لمعمل التحليل بوزارة الصحة.

وفى حمله فرعية أخرى للرقابة التموينية بدمياط تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات يستحق عنه فروق أسعار لهيئة السلع التموينية، وتحرير 3 محاضر بيع بأزيد عن السعر الرسمي للسكر الحر، والتحفظ على المضبوطات داخل المحل تحت تصرف النيابة العامة.

كما ما تم تحرير 3 محاضر عرض لحوم مكشوفة دون تغطية بالـ"شاش"، ومحضرين عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل، و5 محاضر تعبئة مواد غذائية في ورق مطبوعات وأكياس سوداء لخطورتها على صحة المواطنين، وضبط 22 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار في واجهة المحل بمكان ظاهر للجمهور، بالإضافة إلى 16محضرا لعدم حمل شهاد صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية في المحال والمطاعم التي تقدم وجبات غذائية.