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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /701074/بملابس-أعماله-الفنية-ابنة-طلعت-زكريا-تحيي-ذكريات-والدها

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير استعادة ابنة طلعت زكريا لذكريات والدها في أعماله الفنية

وشاركت ايمي طلعت زكريا صورة لها حاملة أزياء والدها في أعماله الفنية، وذلك عبر ستوري لها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

معلومات عن طلعت زكريا

الفنان طلعت زكريا ممثل مصري ولد في الإسكندرية. تخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984 وبدأ مشواره الفني خلال مسرحية الشخص عام 1982 وقدم عدداً من الأعمال التلفزيونية والمسرحية. وفي سبتمبر 2007 أُصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة، أدت إلى اعتزاله العمل لفترة وجيزة، توفى في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عاما، من أهم أعماله فيلم طباخ الرئيس، والسيد أبو العربي.

فيلم طباخ الريس وحاحا وتفاحة

قدم فيلم طباخ الريس في عام 2008، والتي تدور أحداثه حول متولي الطباخ الذي تجعله الصدفة يٌرشح للعمل كالطباخ الخاص لرئيس الجمهورية، ليبدأ في نقل أخبار الشعب وما يقولوه عنه من آخر النكت و أحوال الشعب في الشارع، مما يسبب له العديد من المشاكل.

أما عن فيلم حاحا وتفاحة فقدمه في عام 2006 ودارت أحداثه حول حاحا نبطشي أفراح، بينما تعمل شقيقته تفاحة ممرضة في إحدى المستشفيات، يدور الصراع بينهما حول إمتلاك المنزل الذي يسكناه، حيث يسعى (حاحا) للزواج فيه، أما (تفاحة) فتسعى للزواج من (فوزي) بائع الأنابيب بينما (حاحا) يرفض هذا الزواج، وتمر الأحداث إلى أن يكتشفا أن الأخوة أسمى من أن يعكرها أي صراع.