انت الان تتابع تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022 بالاسم ورقم الجلوس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /701073/نتيجة-الشهادة-الإعدادية-محافظة-كفر-الشيخ-2022-بالاسم-ورقم-الجلوس

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2022، حيث اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022، بنسبة نجاح 78.83%، بحضور نائب المحافظ عمرو البشبيشي، ومحمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم.

دوت الخليج

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وتصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022، محركات البحث المختلفة، من قبل طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، خاصة بعد اعتماد نتيجة الصف الثالث رسميًا حيث كانت من أوائل المحافظات التي انتهت من أعمال التصحيح لكافة المواد الدراسية، ويترقب الطلاب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ بالمدراس وعلى مواقع الإدارات التعليمية المختلفة.

نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2022 بالاسم فقط

وأوضح محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن ترتيب الإدارات حسب نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 2022 جاءت كالتالي: «بيلا، قلين، سيدي غازي، شرق كفرالشيخ، دسوق، غرب كفرالشيخ، الحامول، الرياض، سيدي سالم، فوة، بلطيم مطوبس، برج البرلس».

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة كفر الشيخ

وكانت وزارة التربية والتعليم، أوضحت أنه من المفترض أن تصدر كل محافظة على حدة، نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بها، حيث يتم إجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادي واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية وفقًا للنظام اللامركزي الذي أقرته الوزارة.

حيث يحدد كل محافظ ومديرية تعليمية، وقت بداية الامتحانات ووقت انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، ويتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من عملية تصحيح المواد ورصد الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة كفر الشيخ، والتي تم اعتمادها صباح اليوم الثلاثاء رسميًا من المحافظ، عن طريق الدخول إلى موقع مديرية كفرالشيخ التعليمية واتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع مديرية كفرالشيخ التعليمية من هـــنـــا.

2- اختيار أيقونة النتائج.

3- اختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

3- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4- الضغط على إظهار النتيجة.

كما يمكن معرفة النتيجة عن طريق الكشوفات المتاحة بالمدارس إذا لم يستطيع الطالب الوصول إلى رابط النتيجة أو واجه أي صعوبات في تحميل الصفحة.