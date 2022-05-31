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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /701071/تركي-ال-الشيخ-يدعو-كايروكي-وحمزة-نمرة-لإحياء-حفل-بالسعودية-وهذا-ردهم

وجه المستشار تركي آل شيخ دعوة لحمزة نمرة وكايروكي لاحياء إحدى الحفلات بالسعودية بعدما عبر عن إعجابه الشديد بأعمال كلًا منهم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد لكم دعوة تركي آل شيخ لـ كاروكي وحمزة نمرة بالسعودية

تركي آل شيخ عبر فيسبوك

وكتب تركي آل شيخ عبر فيسبوك: "الفنان حمزة نمرة وفريق كايروكي جميلين جدا، وسمعت لهم حاجات حلوة، وادعوهم لإقامة حفلات في المملكة".

وأضاف : "سنتواصل معكم يامبدعين، المملكة نافذة لكل مبدع".

رد حمزة نمرة وكايروكي على تركي آل شيخ

وأعرب حمزة نمرة عن سعادته بتلك الدعوة ورد قائلا: " أتشرف بدعوتكم الكريمة وأتشرف بالغناء وسط أهلي وأحبائي في بلدي الثاني ومهد طفولتي المملكة العربية السعودية".

كما رد تامر هاشم عضو فريق "كايروكي" الذي علق كاتبًا: " شكرًا على الدعوة الجميلة و الدعم و متحمسين جدا للغناء في المملكة العربية السعودية".

ومن الجدير بالذكر، أن كشفت منصة واتش ات watchit الرقمية عن أحدث أعمالها الأصلية والمقرر طرحها قريبًا خلال أيام وهو مسلسل ريفو الذي تدور أحداثه في إطار غنائي.

تفاصيل مسلسل ريفو

شاركت الصفحة الرسمية لمنصة واتش ات الرقمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، متابعيها والجمهور، بنشر البوستر الرسمي لمسلسل ريفو الذي يضم فريق كايروكي والفنان حسن أبو الروس وعدد من النجوم.

وعلقت على البوستر الرسمي لمسلسل ريفو قائلة: “ما بين المزيكا والنوستالچيا، النجاح والفشل، الحاضر والماضي رحلة ريڤو قريبا بالأسواق! أجدد أعمال WATCHIT الأصلية”، وتحمس الجمهور ومحبي فريق كايروكي للمسلسل وتساءلوا عن موعد عرضه.

ويشارك في بطولة مسلسل ريفو كلا من صدقي صخر، وأمير عيد، وركين سعد، وسارة عبد الرحمن، وعمرو جمال، وملك، ومحمد مولا، ومينا النجار، وحسن أبو الروس، وتامر هاشم، وهشام الشاذلي، وأحمد فاضل، وآخرين.

مسلسلات واتش ات الأصلية 2022

وتدور أحداث مسلسل ريفو الذي يقوم بتأليفه محمد ناير وتحت قيادة المخرج يحيى إسماعيل، حول باند غنائي ويظهر أمير عيد مطرب ويجسد حسن أبو الروس شخصية طبال، بينما يظهر مينا النجار في شخصية عازف جيتار، ويجسد عمرو جمال دور مغني ينافس أمير عيد.

يشار أن مسلسل ريفو يعد ثاني تجربة تمثيلية للفنان أمير عيد حيث كانت آخر أعماله فيلم لما بنتولد وضم في بطولته عدد من النجوم مثل ابتهال الصريطي ودانا حمدان وحنان سليمان، وسامح الصريطي، وبسنت شوقي، وعمرو عابد، ومحمد حاتم، وسلمى حسن، وآخرين وكان الفيلم من تأليف نادين شمس، وتحت قيادة المخرج تامر عزت.