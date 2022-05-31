الصحة تتعاون مع «جايكا» لدعم الموارد البشرية

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء الإثنين، "كاتو كين" رئيس مكتب وكالة اليابان للتعاون الدولى بمصر الـ"جايكا"، والوفد المرافق له، لمناقشة تعزيز سبل التعاون فى القطاع الصحى.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون بين الوزارة والـ"جايكا" لدعم تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، بإجمالى 400 مليون دولار، والذى سيبدأ خلال العام المقبل 2023.

وأضاف عبدالغفار أن الجانبين ناقشا برنامج التعاون فى دعم نظم جودة المستشفيات، والذى بدأ تنفيذه من مايو 2019 ويستمر حتى 2024، بإجمالى 50 مستشفى قى مختلف المحافظات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمرضى من خلال تخصيص فرق إشرافية لمتابعة وتدريب القائمين على تنفيذ معايير الجودة الشاملة.

وتابع عبدالغفار أن الوزير أكد أهمية التعاون مع الـ"جايكا" فى دعم قدرات الموارد البشرية فى منظومة التأمين الصحى الشامل من أجل تنفيذ سياسات التغطية الصحية الشاملة، من خلال التدريب وصقل مهارات العاملين.

وأكد عبدالغفار أن الوزير لفت إلى استمرار التعاون مع والـ"جايكا"، وتعظيم سبل الاستفادة من تبادل الخبرات، مضيفًا أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى بحث فرص التعاون بين الـ"جايكا" والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بمصر.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير بحث مع الجانب اليابانى سبل زيادة التعاون بين المركز المصرى للتحكم والسيطرة على الأمراض (Egypt CDC)، ومركز السيطرة على الأمراض بالعاصمة اليابانية طوكيو.