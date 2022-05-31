وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون بين الوزارة والـ"جايكا" لدعم تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، بإجمالى 400 مليون دولار، والذى سيبدأ خلال العام المقبل 2023.
وأضاف عبدالغفار أن الجانبين ناقشا برنامج التعاون فى دعم نظم جودة المستشفيات، والذى بدأ تنفيذه من مايو 2019 ويستمر حتى 2024، بإجمالى 50 مستشفى قى مختلف المحافظات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمرضى من خلال تخصيص فرق إشرافية لمتابعة وتدريب القائمين على تنفيذ معايير الجودة الشاملة.
وتابع عبدالغفار أن الوزير أكد أهمية التعاون مع الـ"جايكا" فى دعم قدرات الموارد البشرية فى منظومة التأمين الصحى الشامل من أجل تنفيذ سياسات التغطية الصحية الشاملة، من خلال التدريب وصقل مهارات العاملين.
وأكد عبدالغفار أن الوزير لفت إلى استمرار التعاون مع والـ"جايكا"، وتعظيم سبل الاستفادة من تبادل الخبرات، مضيفًا أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى بحث فرص التعاون بين الـ"جايكا" والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بمصر.
وأضاف عبدالغفار أن الوزير بحث مع الجانب اليابانى سبل زيادة التعاون بين المركز المصرى للتحكم والسيطرة على الأمراض (Egypt CDC)، ومركز السيطرة على الأمراض بالعاصمة اليابانية طوكيو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة تتعاون مع «جايكا» لدعم الموارد البشرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.