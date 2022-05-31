انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة الخميس المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (المستثمرين بزهراء المعادى والمقطم - زهراء مدينة نصر بالكامل - المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل حاليًا (عزبة الهجانة سابقا).





يأتى ذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء بعد غد الخميس الموافق 2-6-2022 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 3-6-2022. وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه نظرا لأعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادى وعمل لحمات لخط 1200 مم. وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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