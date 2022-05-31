رئيس الرعاية الصحية: توطين الصناعة أهمية استراتيجية للدولة

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اليوم، حضور فعاليات مؤتمر (مصر تستطيع بالصناعة)، والذى يعقد فى الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن المؤتمر يتناول عدة محاور أبرزها، استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 فى شرم الشيخ نوفمبر القادم، وصناعات المستقبل، والذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الصديقة للبيئة "الصناعة الخضراء"، ومستقبل الصناعة والتكامل بين مصر وأفريقيا، وغيرها.

وأضافت، أن المؤتمر يهدف للإسهام فى تنفيذ استراتيجية الدولة فى مجال توطين الصناعة، وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة فى الاستثمار الصناعى فى المرحلة المقبلة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية فى مصر فى مختلف المجالات.

وأعرب الدكتور أحمد السبكى، عن سعادته للمشاركة بحضور فعاليات هذا المؤتمر، مؤكدًا أهمية دعم جهود التنمية فى مصر فى مختلف المجالات، ومنها الصناعات الصديقة للبيئة "الصناعات الخضراء" والتى تسهم على مستوى قطاع الرعاية الصحية كركيزة أساسية لتطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء green hospitals، والتى تضمن تعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة إليهم، وتقديم مستشفى شرم الشيخ الدولى كنموذج لأول مستشفى خضراء فى مصر، تماشيًا مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة COP27 بشرم الشيخ نوفمبر القادم.

وتابع: أن مؤتمر اليوم يهدف إلى توطين الصناعة فى العديد من المجالات الهامة، والتى تعد أهمية استراتيجية للدولة، وتعزز تطوير قطاع الرعاية الصحية بمصر، ومنها الإمدادات والتجهيزات الطبية للمستشفيات بالصناعات الطبية المحلية عالية الجودة ذات تقنية عالمية، إضافة إلى إدخال التطور التكنولوجى من آليات الميكنة والتحول الرقمى للخدمات واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، والتى تعزز تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها بكل سهولة ويسر بتكنولوجيا عالمية.

وأكد السبكى، أن مصر وصلت لمراحل متقدمة فى تنمية العديد من المجالات تضاهى المستويات العالمية، لافتًا أن مصر تمضى قُدمًا على المسار الصحيح فى فتح آفاق التعاون وتبادل وتناقل الخبرات فى شتى المجالات، والتى ترتبط ببعضها البعض، لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تشجيع مناخ الاستثمار خاصة بين مصر وإفريقيا بما يعزز من تحقيق الأهداف التنموية لأجندة الإتحاد الإفريقى 2063، ويسهم فى توطين أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتنافسها على المستويات الدولية.

تجدر الإشارة، إلى أن مؤتمر (مصر تستطيع بالصناعة)، تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، فضلًا عن مشاركة عدد من الخبراء المصريين بالخارج، ويستمر المؤتمر على مدار يومين، ويضم 12 جلسة نقاشية حول عدد من الموضوعات المختلفة، للخروج بأفضل توصيات، للمشاركة فى تنفيذ رؤى الدولة المصرية ودعم استراتيجيتها فى مجال توطين الصناعة.