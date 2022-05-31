«بعد تأثرها بالازمة الروسية الأوكرانية»..9 توصيات لمجلس الشيوخ لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء

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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701076/بعد-تأثرها-بالازمة-الروسية-الأوكرانية9-توصيات-لمجلس-الشيوخ-لتخفيض-أسعار-اللحوم-الحمراء

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، فى تقريرها عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب زين الإطناوي، بشأن "التضرر من ارتفاع أسعار اللحوم"، خاصة بعد تأثر اسعارها بالازمة الروسية الاوكرانية، بضرورة وجود قاعدة بيانات دقيقة يتم تحديثها بصفة دورية أصبح يمثل ضرورة لاتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب، مثل استيراد الماشية وتوفير اللقاحات والأمصال للمنتج المحلي وتحسين السلالات وزيادة الإنتاج واستثمارات اللحوم والأليان ومعرفة احتياجات المربين والمنتجين من الأعلاف والخدمات البيطرية.

دوت الخليج

9 توصيات لمجلس الشيوخ لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن توفير اللحوم بالأسعار المناسبة لكافة المواطنين، يعتبر قضية محورية نظراً لما يمثله قطاع الثروة الحيوانية من أهمية كبرى في توفير الأمن الغذائي واحتياجات المواطنين من البروتين الحيواني من اللحوم والأليان .

وترى اللجنة أن توفير اللحوم بالكميات والأسعار المناسبة لكافة المواطنين يستلزم اتخاذ الكثير من الإجراءات، منها ضرورة الالتزام بشروط سلامة الإنتاج الحيواني ، لزيادة معدلات الإنتاج من اللحوم الحمراء، إضافة إلى إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالسوق المحلي، من خلال الدولة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

التعاون مع صغار الفلاحين

كما أوصت اللجنة، بضرورة التكامل والتنسيق والتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبين صغار المزارعين الذين يقومون بإنتاج 70 % من الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، فضلا عن العمل على فتح مجمعات استهلاكية لبيع اللحوم المجمدة والخيرية واللحوم البلدية المدعمة في كافة المحافظات للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، و زيادة معدلات الإنتاج من الثروة الداجنة والسمكية كبدائل للحوم الحمراء .

وطالبت اللجنة فى تقريرها ، بالعمل على تغيير ثقافة المستهلك بأهمية استهلاك اللحوم المبردة والمجمدة لخضوعها لمعايير دقيقة النظافة والاشتراطات الصحية، تحسين الصفات الوراثية للسلالات المحلية عن طريق الخلط والتهجين مع سلالات أجنبية عالية الكفاءة الإنتاجية، إضافة إلى توفير الأعلاف وتنظيم توزيعها ، ويتطلب الأمر توفير مكونات الأعلاف من الموارد المحلية أوعن طريق الاستيراد من الخارج، والعمل على تحسين نوعية الأعلاف وطريقة تصنيعها وتطويرها بأساليب علمية وتكنولوجية مناسبة.

الرعاية البيطرية

كما طالبت بتوفير الرعاية البيطرية من حيث التطعيم ضد الأمراض ، وتوفير الأمصال والأدوية واللقاحات، والإشراف الجيد على المجازر ورفع كفاءتها وتوفير العدد اللازم من الأطباء البيطريين، و التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف وخصوصاً الذرة الصفراء وفول الصويا .

وشددت على ضرورة تدخل الدولة في وقت الأزمة بإحداث التوازن المطلوب وزيادة الكميات المستوردة من اللحوم الحمراء ومراجعة هذا الأمر بصفة دورية لاتخاذ القرار المناسب .