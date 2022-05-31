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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701068/فيديو-هجوم-على-حمو-بيكا-بسبب-خضوعه-لجلسات-بادكير-وتنظيف-البشرة

أثار الفنان حمو بيكا الجدل في الساعات القليلة الماضية جدل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما نشر فيديو على حسابه الرسمي بموقع “تيك توك” وهو يخضع لجلسات تنظيف البشرة والبادكير.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير هجوم الجمهور على حمو بيكا بسبب فيديو عنايته بالبشرة

وقابل الجمهور هذا الفيديو بهجوم عنيف على مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا كما سخرت السيدات منه، حيث ظهر بيكا في الفيديو هو يجلس على كرسي الباديكير وتقلم العاملات أظافر قدمه، وعاملة أخرى تقلم أظافر يده، وعلق بيكا على الفيديو، قائلا: "دا مش بادكير دي عملية جراحية".

وجاءت تعليقات الجمهور الساخرة على النحو الأتي: “: “سيبتلنا إيه”، “بيكا بيعمل عَمرا”، “بتحلق عند ديفا في الرقة”، “رجلين حصان يا بيكا”، “أنا شايف قمة الجهل”، “بقول إن تقوم القيامة أفضل”.

استغاثة حمو بيكا

من ناحية أخرى، كان قد فاجيء مؤدي المهرجانات حمو بيكا متابعيه وجمهوره باستغاثته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعدما تم الإقرار بإيقافه عن الغناء، الأمر الذي أصابه بحالة منن الحزن دخل على إثرها المستشفى.

وكتب حمو بيكا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “جماعة ياريت نفهم ان انا موجوع و تعبان ، كفاية تنـمر عليا ، اتنـمر عليا مرة و اتنين و تلاتة و لسه فيه ناس بتتنمر عليا .. بتتنمروا عليا لحساب مين ؟!، أنا بني آدم زي زيكم و الله .. الاستاذ هاني حضرتك كنت في ندوة و اتنـمر عليا و انت اخويا الكبير و انا مسامح و الله بس كفاية بالله عليك ،، انا اه مش بعرف اقرا و اكتب بس ربنا خلقلي قلب احس بيه ، كفاية تجرحوني ، مش كل واحد يبقى عنده سلطة يتحكم في البشر ؟!”.

واستكمل كلامه: “انا 5 سنين بعاني و بعافر بس هما شايفين ان احنا مبسوطين و فرحانين ، لا انتوا اللي مبسوطين و انتوا اللي معاكم و معاكم كتيييير و عندكم كتيييير بس عمرنا ما بصينالكم .. هو ليه لما يكون معايا حاجه حد يبصلي فيها و عايز يأخدها ؟!”.