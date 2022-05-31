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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701070/يبدأ-غدا-رابط-تقديم-الصف-الأول-الابتدائى-2022-جميع-المحافظات

يرغب عدد كبير من أولياء الأمور في الاستعلام عن رابط تقديم الصف الاول الابتدائى 2022، وذلك بعد إعلان فتح باب التقديم في المدارس لتلاميذ الصف الأول الإبتدائي إضافة إلى رياض الأطفال، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022، وتستمر حتى 30 من الشهر ذاته.

دوت الخليج

وكانت قد أعلنت الإدارات التعليمية ، بوزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم في المدارس لتلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 2022/ 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم، في الفترة من 1 يونيو 2022 حتى 30 يونيو 2022

رابط تقديم الصف الاول الابتدائى 2022 موقع وزارة التربية والتعليم

وفي هذا الإطار، يرصد موقع دوت الخليج، رابط تقديم الصف الاول الابتدائى 2022، والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم، وفقًا لما تم الإعلان عنه..

أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية التقديم الإلكتروني لتلاميذ الصف الأول الإبتدائي وذلك عبر الرابط التالي

أكدت الإدارات التعليمية، أن المدارس تستعد حاليا لبدء موسم التقديم في المدارس الرسمية لتلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

شروط القبول بالصف الاول الابتدائي 2022

وفيما يلي، ينشر موقع دوت الخليج الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس، والتي جاءت كالتالي:

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة

عدد 6 صور شخصية للطالب

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

دمغات التأمين الصحي

طابع المهن التعليمية وتنمية موارد وصندوق تمويل مشروعات

ايصال كهرباء او ماء او غاز

ملف به اوراق التقديم في المدارس من المكتبة

صورة من التقديم على الانترنت بها ثلاث رغبات لثلاث مدارس ٱولهم المدرسة التى ترغب التقديم فيها.

شروط القبول في رياض الأطفال 2022

ومن ضمن شروط القبول أن يكون سن الطفل بكي جي 1 بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات من 4 سنوات وحتى 5 سنوات و11 شهر و29 يوم مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة، الصف الأول الابتدائي لا يقل سن القبول عن 6 سنوات و لا يزيد عن 9 سنوات، وفق ما أعلنت عنه الإدارات التعليمية بالمحافظات.

و لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام (6 سنوات في 1 اكتوبر 2021 ) في فصول رياض الاطفال طبقا لقانون الطفل.

ويتم تنسيق القبول للأطفال في المدارس الرسمية للغات للاكبر سنا فالأصغر من المتقدمين وطبقا للكثافة المتاحة بالروضة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن في ضوء مراحل التنسيق.