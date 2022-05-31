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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /701069/وزيرة-الهجرة-مؤتمر-مصر-تستطيع-يحشد-العقول-المصرية-المهاجرة-للاستفادة-من-خبراتهم-في-القطاع-الصناعي

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم الثلاثاء، في افتتاح فاعليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال ونخبة من خبراء مصر في الخارج، حيث من المقرر أن تستمر فاعليات المؤتمر لمدة يومين 31 مايو و1 يونيو.

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وزيرة الهجرة تشارك في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

وأكد وزيرة الهجرة أن شعار الجمهورية الجديدة ليس شعارًا ولكنه واقع يعيشه المصريون في الداخل والخارج، حيث أن لأول مرة يحصل المصريين في الخارج على مقاعد داخل البرلمان، كما أن هناك تكليفات من القيادة السياسية بتوفير كافة احتياجات المصريين بالخارج والتواصل الدائم معهم.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن أبناءنا من الجيل الثاني والثالث كان لهم نصيبًا من اهتمام بلدهم الأم مصر، وكان لهم برامج للتوعية نظمتها وزارة الدولة للهجرة بالتعاون مع وزارة الدفاع، وظهر ذلك في أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي شهدت اهتمام كبير بالمصريين هناك من الدولة المصرية، وتأمين استمرار دراستهم أو عودتهم وفقا لرغبتهم وظروف كل حالة.

مبادرة مراكب النجاة لمواجه الهجرة غير الشرعية

وأشار إلى أن الوزارة نظمت مبادرة «اتكلم عربي» حتى يعلم الجيل الثاني والثالث تاريخ بلدهم مصر العظيم والكثير عن حاضرها، مضيفة: «كذلك أطلقنا مبادرة مراكب النجاة التي تواجه الهجرة غير الشرعية لحماية أبنائنا وعملت على توفير فرص عمل في الداخل وكذلك توفير فرص شرعية للهجرة التي تدعمها الدولة».

ولفتت الوزيرة إلى أن مؤتمر "مصر تستطيع" يعمل على حشد العقول المصرية المهاجرة للاستفادة من خبراتهم، وتم تنظيم دورات متتابعة خلال فترة كورونا، للتجهيز للنسخة السادسة من المؤتمر التي عنوانها "مصر تستطيع بالصناعة".

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى التعاون مع أفريقيا واستضافة مصر لقمة المناخ cop27 نوفمبر المقبل، حيث وأكدت أن هناك جلستين حول هذه الموضوعات بناء على توجيهات القيادة السياسية، فقد وجه السيد رئيس الجمهورية كلمة في يوم الاحتفال بـ "يوم أفريقيا" الذي يوافق 25 مايو من كل عام، أكد فيها على ضرورة التواصل وتعزيز التعاون بين مصر ودول القارة السمراء في مجال البيئة والحفاظ على المناخ، ومؤتمر مصر تستطيع خصص أيضا العديد من الجلسات التي تركز على التعاون مع دول القارة الأفريقية.

وزيرة الهجرة توجه التحية لأرواح شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة

وفي ختام كلمتها، دعت وزيرة الهجرة إلى ضرورة التكاتف حول الوطن، مؤكدة أن الرئيس دائما ما يوجه الشكر لكل من وقف داعمًا للوطن في الفترات الصعبة التي شهدناها خلال العقد الأخير، موجهة التحية لأرواح شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بلدهم وشعبهم.

واستهل المؤتمر فعالياته بعرض فيلم تسجيلي حول سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، والتي تم تنظيمها على مدار خمس دورات، خصصت كل نسخة منها لمناقشة موضوع معين من أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية.

ويأتي مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.