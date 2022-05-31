بنسبة تنفيذ 100%.. تطوير ورصف وتركيب أنترلوك بـ 433 شارعا بالجيزة

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وقال أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الشوارع التى تم الانتهاء من تطويرها ببلاط الأنترلوك ودعمها بكوابيل الانارة الحديثة ضمن المناطق المدرجة ببولاق الدكرور ضمت 77 شارعا من متفرعات منطقة الجمعية وناهيا و167 شارعا بمنطقة صفط اللبن الجديدة و92 شارعا بعزبة الأمين و 15 شارعا متفرعات شارع جمال عبد الناصر و77 شارعا بمنطقة أرض اللواء والمساكن.
واضاف المحافظ، إلى أن أعمال التطوير شملت الانتهاء من رصف بالطبقة الإسفلتية لعدد 5 شوارع بحى بولاق الدكرور وهى شوارع ترعة عبد العال 2 وعبد السلام محمد والملكة والمجارى وسيد محمود، لافتا إلى أن نسب تنفيذ الأعمال بلغت 100% بجميع الشوارع المذكورة.
وأشار المحافظ، إلى أن أعمال التطوير تأتى فى إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة المحاور المرورية وتطويرها؛ لاستيعاب الكثافات المرورية بالإضافة الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير تأتى بالتزامن مع تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية التى تنفذها المحافظة بهدف القضاء على الاختناقات المرورية وخلق محاور مرورية جديدة وتطوير متفرعات الطرق الرئيسية التى تشهد كثافات عالية.
وثمن المحافظ التعاون القائم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات وجهوده المتميزة فى أحداث نقلة نوعية فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
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