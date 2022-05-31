رئيس الوزراء يشارك فى فعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، فى فعاليات "مصر تستطيع … بالصناعة" فى نسخته السادسة، الذى يعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وينظم المؤتمر، وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات: التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية.

وحضر المؤتمر عدد من الوزراء والمسؤولين ونخبة من رجال الصناعة والاقتصاد، وعدد من ممثلى الشركات العالمية، والمصريين بالخارج.

وفى مستهل المؤتمر، تم عرض فيلم تسجيلى حول سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتى تم تنظيمها على مدار خمس دورات، خصصت كل نسخة منها لمناقشة موضوع معين من أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المؤتمر يأتى اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة فى مجال التوطين الصناعى، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم فى هذا المجال.

وضمت النسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" نخبة متميزة من الخبراء المصريين بالخارج المختصين بمجال الصناعة فى عدد من القطاعات الصناعية المهمة.

ويناقش المؤتمر - والذى يبلغ عدد جلساته 12 جلسة - مجموعة من محاور الصناعة، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعى وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية فى مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعى، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.

كما تناقش الجلسة الثانية الصناعة الخضراء، فى ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ COP27، وتناقش الجلسة الثالثة مستقبل الصناعة بين مصر وإفريقيا.. التحديات والفرص، واستعراض سبل تعزيز الاستثمار الصناعى بين مصر والدول الإفريقية، بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة مع دول القارة، فى ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالتحرك نحو قارتنا الإفريقية.

وسيكون موضوع الجلسة الرابعة هو الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، ويتناول سبل تعميق المكون المحلى فى الصناعات التكنولوجية، فيما ستناقش الجلسة الخامسة صناعات المستقبل، ومن بينها التطور فى صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال، وكذلك المدن الصناعية الذكية لتحقيق التنمية المستدامة، كما ستتناول الجلسة السادسة صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالى الجودة بمصر.

وستخصص الجلسة السابعة لمناقشة الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والاجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع فى زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة، كما تناقش الجلسة الثامنة من المؤتمر الصناعات الغذائية، واستعراض رؤية خبرائنا بالخارج فى نقل التقنيات الحديثة فى قطاع الصناعات الغذائية.

وتأتى مؤتمرات "مصر تستطيع" فى إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التى تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة ولنرتقى بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة خمس نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالها على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التى تسهم بشكل فعال فى عمليات التنمية المرجوة.