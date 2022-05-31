وزيرة الهجرة: مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» يحشد العقول المصرية المهاجرة

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فى كلمتها خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، إن شعار الجمهورية الجديدة ليس شعارا ولكنه واقع يعيشه المصريون فى الداخل والخارج، فلأول مرة يحصل المصريين فى الخارج على مقاعد داخل البرلمان، كما أن هناك تكليفات من القيادة السياسية بتوفير كافة احتياجات المصريين بالخارج والتواصل الدائم معهم.





جاء ذلك خلال فعاليات الافتتاح الرسمى صباح اليوم الثلاثاء لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" – النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"- الذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورجال الأعمال ونخبة من خبراء مصر فى الخارج، حيث من المقرر أن تستمر فاعليات المؤتمر لمدة يومين 31 مايو و1 يونيو.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن أبناءنا من الجيل الثانى والثالث كان لهم نصيب من اهتمام بلدهم الأم مصر وكان لهم برامج للتوعية نظمتها وزارة الدولة للهجرة بالتعاون مع وزارة الدفاع وظهر ذلك فى أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا التى شهدت اهتمام كبير بالمصريين هناك من الدولة المصرية وتأمين استمرار دراستهم أو عودتهم وفقا لرغبتهم وظروف كل حالة.

وتابعت: "نظمت الوزارة أيضا مبادرة اتكلم عربى حتى يعلم الجيل الثانى والثالث تاريخ بلدهم مصر العظيم والكثير عن حاضرها، وكذلك أطلقنا مبادرة مراكب النجاة التى تواجه الهجرة غير الشرعية لحماية أبنائنا وعملت على توفير فرص عمل فى الداخل وكذلك توفير فرص شرعية للهجرة التى تدعمها الدولة".

وأكدت الوزيرة أن مؤتمر "مصر تستطيع" يعمل على حشد العقول المصرية المهاجرة للاستفادة من خبراتهم، وتم تنظيم دورات متتابعة خلال فترة كورونا، للتجهيز للنسخة السادسة من المؤتمر التى عنوانها "مصر تستطيع بالصناعة".

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم إلى التعاون مع أفريقيا واستضافة مصر لقمة المناخ cop27 نوفمبر المقبل، حيث أكدت أن هناك جلستين حول هذه الموضوعات بناء على توجيهات القيادة السياسية، فقد وجه رئيس الجمهورية كلمة فى يوم الاحتفال بـ "يوم أفريقيا" الذى يوافق 25 مايو من كل عام، أكد فيها على ضرورة التواصل وتعزيز التعاون بين مصر ودول القارة السمراء فى مجال البيئة والحفاظ على المناخ، ومؤتمر مصر تستطيع خصص أيضا العديد من الجلسات التى تركز على التعاون مع دول القارة الأفريقية.

وفى ختام كلمتها، دعت وزيرة الهجرة إلى ضرورة التكاتف حول الوطن، مؤكدة أن الرئيس دائما ما يوجه الشكر لكل من وقف داعما للوطن فى الفترات الصعبة التى شهدناها خلال العقد الأخير، موجهة التحية لأرواح شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بلدهم وشعبهم.

يشار إلى أن المؤتمر استهل فعالياته بعرض فيلم تسجيلى حول سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتى تم تنظيمها على مدار خمس دورات، خصصت كل نسخة منها لمناقشة موضوع معين من أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية.

ويأتى مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، فى ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة فى مجال التوطين الصناعى، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم فى هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجارى والصناعى داخل القارة.