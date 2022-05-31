انطلاق مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة (صور)

جدة - نرمين السيد - انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى ووزراء الهجرة والصناعة والتخطيط والبيئة.





يقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين فى مصر. ويناقش المؤتمر والذى يبلغ عدد جلساته 12 جلسات مجموعة من محاور الصناعة، وتتضمن الجلسة الافتتاحية استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعى وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية فى مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعى، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.

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