اعتماد تعديلات المخطط الاستراتيجى لمدينة الفيوم (صور)

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، تعديلات المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الفيوم، تمهيدا لاعتماد المخطط التفصيلى لها، وليتم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجى لـعدد 5 مدن على مستوى المحافظة.





جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والمهندس مجدى ربيع يوسف رئيس المركز الإقليمى لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندس محمد شعبان مدير الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة.

وأكد محافظ الفيوم، أن المخططات الاستراتيجية للمدن، يأتى ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم فى النمو العشوائى للمبانى وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء الجديدة ومنع التعدى على أملاك الدولة، مشددا على أهمية إنجاز المخططات التفصيلية للمدن التى تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية الالتزام بخطوط التنظيم الرسمية لمدن المحافظة، خلال عمل المخططات التفصيلية لها، لتحقيق مستهدفاتها فى حل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية بها، من خلال المخطط الهيكلى للمدن وسياسة التعامل مع كل منطقة، للارتقاء باستخدامات المرافق بها تبعا للاشتراطات الموضوعة لهذا الشأن.

من جانبه، أوضح رئيس المركز الإقليمى لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بأنه تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لعدد 5 مدن بمحافظة الفيوم وهى: الفيوم، وإطسا، وأبشواى، وسنورس، وطامية" وجارى السير لإقرار واعتماد المخططات التفصيلية لها، لافتا إلى أنه تم اعتماد الحيز العمرانى لمدينة يوسف الصديق، وجارى العمل على الحصول من موافقة هيئة العمليات بالقوات المسلحة، تمهيدا للسير فى إنهاء إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجى لها.