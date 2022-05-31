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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:59 صباحاً - محمد السيد - /701067/عميل-البنك-العربي-الأفريقي-يشكو-الماكينات-بتطلع -20-جنيه-وتحسبها-200

اشتكي عميل البنك العربي الأفريقي من سوء أداء المصرف لاسيما أخطاء ماكينات البنك العربي الأفريقي المنتشرة على مستوي الجمهورية وعدم التفات خدمة عملاء البنك العربي الأفريقي للشكاوي المقدمة، ويقدم دوت الخليج شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي المطروحة.

شكاوي عملاء البنك العربي الأفريقي وقال عميل البنك العربي الأفريقي عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، "بيان الي البنك المركزي المسؤول عن مراقبه البنوك في ج م ع". وأضاف: "هل يعقل ان احد البنوك ( البنك العربي الأفريقي) يغذي ماكينات الـ ATM أوراق ماليه من فئه ٢٠٠ ويضع بينها ورقة من فئه عشرون ؟ وعند مراجعة البنك وتقديم شكوي نفس اليوم (٦ مايو ) لم يهتم احد بالردعليا حتي اليوم، والرد التقليدي سيتم مراجعة الشكوي، ممايعطي انطباع ان هذا ليس خطأ عفوي وممكن يكون خطأ مقصود". وتابع: "رجاء ممن يستعملون ماكينات ATM عد الأموال ل احتمال وجود أخطاء وبالذات البنك العربي الأفريقي".

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