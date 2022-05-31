انت الان تتابع تفاصيل خبر حسانين توفيق: «أشبال مصر الرقمية» مبادرة متفردة ستخلق أجيالا قادرة على قيادة المستقبل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:59 صباحاً - محمد السيد - /701065/حسانين-توفيق-أشبال-مصر-الرقمية-مبادرة-متفردة-ستخلق-أجيالا-قادرة-على-قيادة-المستقبل

قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، التى أعلنتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وعدد من الشركات التكنولوجية العالمية، خطوة هامة جدا نحو بناء جيل قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة وأن تعليم هذه المهارات فى سن صغير نسبيا له مردود كبير، واصفا المبادرة بالمتفردة فى خلق جيل واعى قادر على قيادة المستقبل.

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وأكد توفيق فى تصريحات له اليوم، أن قطاع كبير من الأسر تترك أبناءها فريسة لمساوئ التكنولوجيا، وقضاء ساعات طويلة أمام الأجهزة الالكترونية بدون استفادة حقيقية، مؤكدا أن التعامل مع التكنولوجيا أمر هام للغاية ولكن الأهم هو الاستفادة من إيجابياتها بتعلم كل ما هو جديد يجعل صغار الشباب قادرين منذ صغرهم على تطويع التكنولوجيا فى كل ما هو مفيد لهم ولمجتمعاتهم.

وأشاد توفيق بالدور الكبير الذى تلعبه وزارة الاتصالات فى عقد شراكات مع شركات عالمية وتوفير فرص تدريبية متنوعة لجميع المراحل العمرية فى التخصصات التكنولوجية المختلفة، وهو ما يؤهلنا للعبور نحو المستقبل من خلال رفع القدرات والمهارات التكنولوجية للشباب.

مبادرة أشبال مصر الرقمية

وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة أشبال مصر الرقمية، وقامت بتوقيع 10 مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات للمشاركة فى تنفيذ المبادرة لإعداد جيل متميز من طلبة المدارس المتفوقين يكون قادرا على استشراف المستقبل واستخدام التقنيات الحديثة فى مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتى توفر منح مجانية للطلبة من الصف الأول الإعدادى وحتى الثانى الثانوى للتدريب فى مجالات تكنولوجية مختلفة مثل تطوير البرمجيات والفنون الرقمية، والشبكات وأمن المعلومات، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعى، والروبوتات والأنظمة المدمجة، بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية والحياتية والقيادية.

ودعا النائب حسانين توفيق، الأسر المصرية ممن لديهم أبناء فى سن المبادرة من 12 – 17 عاما، لإشراكهم فى المبادرة والاستفادة من المزايا الهامة التى تتيحها، والتى تعمل على بناء جيل واعى متفوق علميا وعمليا، قادرا على تحقيق نهضة من خلال العلم والمعرفة، مشددا على أن هذا النوع من المبادرات سيخلق جيلا قادرا على قيادة المستقبل بجدارة.