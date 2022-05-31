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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:59 صباحاً - محمد السيد - /701064/أحمد-سعد-بعد-نجاح-تحدي-الحركة-دي-ورقصته-مع-أحمد-مكي-في-الكبير-بقى-أكل-عيشي-الرقص

تحدث الفنان أحمد سعد خلال لقائه ببرنامج the indider، عن كواليس رقصاته المختلفة بداية من رقصته على أغنيته الشهيرة “سيرينا يا دنيا” حتى رقصته مع الفنان أحمد مكي في مهرجان المزاريطة الدولي ضمن أحداث مسلسل “الكبير أوي 6”، وصولة الى تحدي “الحركة دي”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حديث أحمد سعد عن كواليس مشاركته في تحدي الرقصة دي

قال أحمد سعد عن كواليس العمل مع الفنان أحمد مكي: “ "أحمد مكي شخص مبدع، ولما بيكلمني عن أي حاجة بكون مبسوط وحاسس أنها حاجة جديدة"، مشيرا إلى أنه يتحدث عن أفكار مكي الفنية بشكل عام وليس عن رقصتهما سويا فقط.

وأكد أحمد سعد أن حواره مع أحمد مكي خلال مسلسل “الكبير أوي 6”، كان ارتجالا، فقال: "رحنا بالورق، قال لي لا يلا نقول أنا وأنت، وعملنا الحاجات اللي حصلت".

أحمد سعد يتحدث عن تحدي الحركة دي

وعن تحدي أغنية الحركة دي، الذي يغنيها الفنان أحمد حلمي ضمن أحداث فيلمه الجديد “واحد تاني”،فقال: "هو ما عملش الرقصة لكن أنا بديله فرصة أعمل له فصول تقوية، بما أن أكل عيشي هو الرقص".

وتابع أحمد سعد: "لما ييجي هعلمه الرقصة ونعملها أنا وهو".

أحمد سعد يثير غضب رواد السوشيال ميديا بسبب الوشم

من ناحية أخرى، شارك الفنان أحمد سعد صورة له مع الجمهور عبر حسابته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي أثناء تأديته مناسك العمرة، وأثار الوشم الذي ظهر على يده غضب رواد السوشيال ميديا، لكنه خرج ليرد ععلى هذا الجدل مؤكدا ان هذا الوشم ليس حقيقي.

وأضافخلال لقائه مع برنامج et بالعربي "الناس بيسيبوا المضمون اللي الواحد رايح يعمله، وبيخش في حاجات فرعية، أولًا أنا كنت متعور في إيدي وعامل حادثة، وعندي غُرز كتير، الناس كانوا بيتكلموا على شكلها، ما بين خناقة دي ولا إي، فعملت شكل في إيدي يخفيها، لأن شكلها كان بيأذيني، واللي كانت في إيدي دي سبحة مش حظاظة، وربنا بيبص على قلوبنا مبيشوفش أشكالنا".