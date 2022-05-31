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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:59 صباحاً - محمد السيد - /701062/سؤال-برلمانى-من-النائب-محمد-زين-الدين- بشأن-الاستفادة-من-الأبحاث-العلمية-في-الزراعة-والإنتاج-الحيوانى

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين عام أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى كلا من الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن حجم الاستفادة من الأبحاث والدراسات التي يتم إجراؤها في المراكز البحثية حتى الآن، والعائد من وراءها في قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى.

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وقال زين الدين في سؤاله: يشهد العالم ثورة علمية في مختلف المجالات، ونجحت عدد من الدول في زيادة حجم الإنتاج والتنمية باستغلال البحث العلمى في مختلف القطاعات، لاسيما في القطاع الزراعى والحيوانى، بهدف زيادة الإنتاج.

سؤال برلمانى من النائب محمد زين الدين بشأن الاستفادة من الأبحاث العلمية في الزراعة والإنتاج الحيوانى

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ذلك يأتي في الوقت الذى تمتلك فيه مصر ثروة بشرية فريدة في قطاع البحث العلمى، من قامات وأساتذة كبار بمراكز البحوث زراعية، وكذلك حصلت هذه القامات البحثية على جوائز بشأن الأبحاث والدراسات التي قاموا بها وحققت نتائج جيدة فى مراحل التجارب، مثل حصول الدكتور حمدي موافي، رئيس مشروع تطوير الأرز المصرى، على تكريم دولى بعد حصوله على الميدالية الذهبية بمعرض جنيف للاختراعات ٢٠٢٢ بعد استنباطه صنف أرز جديد يتحمل ملوحة المياه ويزيد من إنتاجية الفدان.

وتابع النائب محمد زين الدين: لذلك أتقدم بسؤال موجه إلى الحكومة، بشأن حجم الاستفادة من الأبحاث والدراسات التي يتم إجراؤها في المراكز البحثية حتى الآن، والعائد من وراءها في قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى، بهدف الوقوف على ما يتم تحقيقه من تنفيذ لتلك الأبحاث، وخطة الحكومة بشأنها في قطاعى الزراعة والإنتاج الحيوانى.