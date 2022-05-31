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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:59 صباحاً - محمد السيد - /701061/جاهزة-نتيجة-الصف-السادس-الابتدائي-برقم-الجلوس-والاسم-جميع-المحافظات

ارتفعت مؤشرات البحث مؤخرًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم، خاصة وأن تلك تلك المرحلة تعتبر إنتهاء لمرحلة الإبتدائية والدخول في مرحلة جديدة من التعليم الأساسي وهي المرحلة الإعدادية.

دوت الخليج

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

وانتهت مديريات التعليم بالمحافظات من عمليات التصحيح لأغلب المواد، وجاري إعداد كشوف النتائج، ومن المنتظر اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني بكل محافظة خلال هذا الأسبوع.

ويستعرض موقع دوت الخليج طريقة الحصول نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم في محافظة القاهرة، من خلال الخطوات التالي، عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي:

أولا- فتح بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الرابط التالي ثانيًا- الدخول على نتائج التعليم الأساسي ثالثًا- اختار مرحلة الصف السادس الإبتدائي رابعًا- سجل الرقم القومي الموجود في شهادة ميلاد الطالب خامسًا- إدخال اسم الطالب رباععيًا سادسا- الضغط على زر عرض النتائج

هذا بالنسبة لطلاب الصف السادس الإبتدائي بمحافظة القاهرة، أما بالنسبة للمحافظات الأخرى، فمن المقرر أن يتم عرضها في المدارس فقط، حيث ستقوم المدارس بتعليق كشوفات النتيجة لطلاب الصف السادس الإبتدائي بالمدارس، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الترف على النتيجة من خلال تلك الكشوفات.

ويجب أن يحصل طالب الصف السادس الإبتدائي على مجموع درجات أكثر من 50% من مجموع الدرجات حتى يعد طالب ناج.

درجات نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

ويأتي توزيع درجات مواد الصف السادس الإبتدائي كالتالي:

اللغة العربية - 100 درجة اللغة الإنجليزية - 40 درجة مادة العلوم - 40 درجة مادة الدراسات الاجتماعية – 40 درجة مادة الرياضيات- 40 درجة

وفي حال حصول طالب الصف السادس الإبتدائي على أقل من 50 % في أحد المواد، يخوض الطالب امتحانات الدور الثاني في المادة التي رسب فيها فقط.

وفي هذا السياق، كانت قد تداولت بعض الأنباء عن إلغاء الصف السادس الابتدائي لطلاب الصف الرابع، إلا أن وزارة التربية والتعليم، نفت في بيان رمسي صدر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت وزارة التربية والتعليم على استمرار سنوات الدراسة كما هي دون حذف أو تغيير سواءً في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.