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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:59 صباحاً - محمد السيد - /701060/خطه-النواب-تناقش-موازنه-ديوان-عام-وزاره-الاسكان-وهيئة-المجتمعات-العمرانية صور

تعقد لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، اجتماعا اليوم، لمناقشه الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2022/2023.

دوت الخليج

خطه النواب تناقش موازنه ديوان عام وزاره الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ..صور

وكانت قد ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، أمس، الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023، وتناقش موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومي للبحوث عن العام المالي 2022/2023.

‏وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مخصصات الإنفاق على قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي شهدت زيادة ضخمة خلال الـ3 أعوام الأخيرة بلغت نسبتها 82%، موضحًا أن المخصصات المالية بلغت نحو 47 مليار جنيه بموازنة العام المالي 19/2020، فيما بلغت حوالى 85 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 22/2023.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين يستحوذ على حوالى 40.5% من مخصصات الإنفاق، والباب الثانى (شراء السلع والخدمات) على 14%، ويمثل الباب السادس (شراء الأصول غير المالية _ الاستثمارات) نسبة 41% من مخصصات الإنفاق.‏