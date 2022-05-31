انت الان تتابع تفاصيل خبر محافظ سوهاج يتابع موقف توريد محصول القمح للشون والصوامع حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:59 صباحاً - محمد السيد - /701055/محافظ-سوهاج-يتابع-موقف-توريد-محصول-القمح-للشون-والصوامع

كشف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، عن توريد 73 ألف و 778 طن و 181 كيلو من الأقماح حتى الان، لمختلف الشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى استمرار أعمال التوريد من المزارعين دون معوقات .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ سوهاج يتابع موقف توريد محصول القمح للشون والصوامع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.