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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:59 صباحاً - محمد السيد - /701054/مايسة-عطوة-مؤتمر-مصر-تستطيع-هو-تجسيد-لرؤية-السيسي-لتوطين-الصناعة-ودعم-جهود-الدولة-فى-الاستثمار-الصناعي

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بمؤتمر مصر تستطيع الذي ينعقد اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويستمر على مدار يومين من 31 مايو إلى 1 يونيو، بمشاركة نخبة متنوعة من الخبراء المصريين والأجانب من مختلف دول العالم، وبالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال.

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مايسة عطوة: مؤتمر مصر تستطيع هو تجسيد لرؤية السيسي لتوطين الصناعة

وأضافت عطوة، أن هذا المؤتمر يأتى فى توقيت هام كونه يعمل على ابراز خطة الدولة في مجال توطين الصناعة، وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات.

وأكملت عضو مجلس النواب: كما يأتي المؤتمر في نسخته السادسة اتساقًا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم إستراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات الخبراء المصريين والأجانب حول العالم في هذا المجال،

وأضافت عطوة: كما أن هذا المؤتمر يأتى متسقا وتوجيهات الرئيس السيسي، بالتحرك نحو قارتنا الإفريقية وبحث سبل التنمية فيها بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة، لافتا أن الهدف الحقيقي من هذا المؤتمر هو الخروج بأفضل توصيات، للمشاركة في تنفيذ رؤى الدولة المصرية ودعم إستراتيجيتها في مجال توطين الصناعة بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة بين دول قارة إفريقيا.

تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع القارة الإفريقية

وأردفت عضو مجلس النواب، أن هذا المؤتمر يحمل رسالة للعالم أجمع وهي أن مصر حريصة كل الحرص على الاستعانة بعلمائنا وخبرائنا بالخارج وجهودهم العلمية، في إطار خطة الدولة والقيادة السياسية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع القارة الإفريقية، بما يحقق تبادل الخبرات بين الخبراء بالداخل والخارج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وارتياد مختلف المجالات تصنيعيا وتسويقيا، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح أسواق تصديرية جديدة.