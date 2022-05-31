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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:59 صباحاً - محمد السيد - /701053/تكريم-اسم-الراحل-سمير-صبري-في-مهرجان-القاهرة-السينمائي-بدورته-الـ-44

أعلن الفنان الكبير حسين فهمي تكريم اسم الفنان الراحل سمير صبري في دورة مهرجان القاهرة السينمائي المقبلة التي تحمل رقم 44، وذلك عن جهوده الذي قدمها طوال مسيرته الفنية للفن والفنانين.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تكريم سمير صبري في مهرجان القاهرة السينمائي

وقال الفنان حسين فهمي خلال حلوله ضيفا على برنامج The Insider بالعربي، كاشفا عن تفاصيل المهرجان: “ في تكريم خاص لـ سمير صبري بالدورة المقبلة لـ مهرجان القاهرة السينمائي، لأن فقدانه كان صعب جدًا علينا”.

وقال ممزحا: “هعزم مكي علشان أعلمه درس.. إحنا خلاص رؤساء مهرجانات زي بعض”.

حسين فهمي رئيس لمهرجان القاهرة السينمائي

هذا وتولى الفنان حسين فهمي رئاسة الدورة الـ 44 التي من المقرر إقامتها خلال عام 2022 وذلك خلفًا للمنتج والسيناريست محمد حفظي الذي ترأس المهرجان لمدة أربع سنوات على التوالي، بقرار من وزيرة الثقافة دكتورة ايناس عبد الدايم، ليتوجه حسين فهمي بخالص شكره للمنتج محمد حفظي، الرئيس السابقة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد أن تولى الأول رئاسة المهرجان من بعده، ونشر فهمي صورة مركبة له هو وحفظي عبر الإنستجرام، وعلق عليها: "بقدم شكري للمنتج محمد حفظي بعد ان قمت بشكره مباشرآ عبر الهاتف علي مجهوده بمهرجان القاهرة السينمائي الفترة الماضية".

مدير مهرجان القاهرة

ووقع الاختيار على المخرج أمير رمسيس مديرا لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته المقبلة التي تحمل رقم 44، صرح بذلك رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الفنان الكبير حسين فهمي.

وأعرب الفنان حسين فهمي عن سعادته باختيار أمير رمسيس مديرا لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته المقبلة، متمنيا أن تحقق هذا الدورة نجاحا مختلفا عن الدورات السابقة، فقال: «أسعدنى جداً قبول صديقى العزيز أمير رمسيس إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لما له من خبره فى هذا المجال مع تمنياتى له بالنجاح».

واستقبل أمير رمسيس نبأ تعيينه مدير لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته المقبلة بسعادة عريمة، وقال معربا عن فخره بذلك: «فخور بتكليف الفنان حسين فهمي لي بتولي تلك المسئولية الكبيرة وأتشرف بالعمل تحت إدارة رمز من رموز السينما المصرية، وأطمح أن أستمر في مسيرة الفريق السابق للمهرجان والذي كان له دور رائد في تطويره وأتمنى أن أكون جديرًا بهذا المنصب في المهرجان الأعرق والأهم في المنطقة العربية».