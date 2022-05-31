انت الان تتابع تفاصيل خبر من بينهم نرمين الفقي.. نجمات طالتهن شائعات الزواج وهذه أبرز تصريحاتهن حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:59 صباحاً - محمد السيد - /701049/من-بينهم-نرمين-الفقي-نجمات-طالتهن-شائعات-الزواج-وهذه-أبرز-تصريحاتهن

تصدر اسم الفنانة المتألقة نرمين الفقي مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير، وذلك بعدما انتشرت شائعة بزواجها على مدى واسع بين السوشيال ميديا، ولم تكن نرمين الفقي الوحيدة التي طالتها تلك الشائعة، وفي ذلك التقرير ينشر دوت الخليج أبرزهم.

نرمين الفقي: “اتقدملي ناس كتير بس ماما كان خوفها زيادة عن اللزوم بسبب إنفصالها”

وصرحت نرمين الفقي بعدم زواجها حتى الأن رغم بلوغها سن الـ 50، فقالت: "اتقدم لي رجال كثيرة، وقابلت رجال كثيرة، أنا كنت بارة بوالدتي وهي تستحق وهي نفسها كان نفسها تشوف أطفالي، ولكنها كانت خايفة”.

وتابعت نرمين في حديثها لبرنامج كلمة أخيرة: “«قد ما ماما ماكنت عاوزة تشوف ولادي لكن كان عندها مشكلة بسبب تجربتها مع الانفصال فكانت طول الوقت تفصص العريس من باب خوفها عليا زيادة عن اللزوم”.

أسماء جلال: “مش مستعدة نفسيا اني اتجوز لسة”

وكانت الفنانة الشابة اسماء جلال من بين النجوم الذين طالتهم شائعة الزواج، لكنها نفت ذلك ، فكتبت عبر خاصية «ستوري»، بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معربة عن استيائها: «في إشاعة طلعت إني أتجوزت، معرفش أمتى وإزاي ده حصل أنا زيي زيكوا اتفاجئت بصراحة، بس عموما محصلش لو حصل أكيد هشاركوا خطوة زي دي».

وكشفت اسماء ابراهيم عن اختيارها لشريك حياتها، فقالت: “أما ابقى مستعدة نفسيا اني اتجوز وأخلف هعمل ده وأنا مش ضد مبدأ ان واحدة تتجوز واحد أصغر منها بالعكس مؤمنة إن مفيش مقياس أو شروط للحب، وبالنسبة ليا أنا مبنجذبش لشباب جيلي ولا للشباب الأصغر مني”.

رانيا يوسف: “مش هتجوز تاني ولو حبيت هكمل قصة حبي بدون جواز”

تحدثت رانيا يوسف عن الزواج، اذ أكدت بأنها يمكن أن تعيش طوال حياتها بدون زواج، فقالت: “أنا مش هتجوز تانى أبدا ولو حبيت هكمل قصة الحب بدون زواج لأن الزواج بالنسبة لى كان حياة أسرية وأبناء، وأنا عندى بنتين خلاص، ومش محتاجة أبوظ أى قصة حب بالزواج مرة تانية، وضغط الزواج يفسد أى قصة حب ولوكان عندى اختيار إنى متجوزش تانى مكنتش اتجوزت، ولكن مجتمعنا العربى هو اللى بيفرض على المرأة الجواز علشان سمعتها”.

وأكدت: “الزواج بالنسبة ليا متعة”.

مي عز الدين

وكان من بين النجوم الذين طالتهم شائعة الزواج أيضا الفنانة مي عز الدين، فطالتها شائعة الزواج من رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة عقب انفصاله عن ياسمين صبري مباشرة، وذلك بشائعة نشرت على صفحة الناقدة الفنية ماجدة خير الله.

وكانت قد قالت مي عز الدين عن عدم زواجها: “حاولت أخد الخطوة دي بالعقل فقط ولكن منجحتش، وبالنسبالي الحب أهم شيء ونفسي أما اتجوز أتجوز شخص يحترم شغلي.".