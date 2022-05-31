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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:59 صباحاً - محمد السيد - /701048/فريق-الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-يبحث-مخرجات-مشروع-الدعم-الفنى-للحلول-المتكاملة-للمياه-بسوهاج

دوت الخليج

وصرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف انه تم خلال الاجتماع تناول اهم مخرجات مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والتى تتمثل فى رفع كفاءة التشغيل والصيانة وزيادة نسبة تغطية التكاليف وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على أصول الشركة واستدامتها هذا بالاضافة الى استعراض الموقف التنفيذى لمشروع صرف صحى الشوكا ومدى الالتزام بالجدول الزمنى المخطط للمشروع والذى من المقرر الانتهاء منه فى سبتمبر من العام الجارى ودخوله الخدمة وتحقيق رضا المواطنين.

فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يبحث مخرجات مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه بسوهاج

واكد رئيس مياه سوهاج ان مشروع صرف صحى الشوكا بمركز طما جارى تنفيذه بتكلفة تبلغ ٤.٥ مليون دولار ويضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية ٢٠ لتر لكل ثانية وخط انحدار بطول ١٤٠ كيلو متر وعدد ٢٠٠٠ وصلة منزلية تخدم ١٥ الف نسمة ومن الجدير بالذكر انه عقب الاجتماع تم تفقد مقر محطة رفع الصرف الصحى الشوكا للتاكد من الالتزام بالتنفيذ طبقا للمواصفات القياسية .

كما تم زيارة مشروع صرف صحى السلامون والذى تم تنفيذه بتحويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الأعوام الماضية وذلك للتاكد من تطبيق المعايير القياسية فى التشغيل والصيانة.