حملة مشتركة لجهاز حماية المستهلك والوحدة المحلية والجهات المختصة باسوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:34 صباحاً - من أجل تحقيق الإنضباط داخل الأسواق بمدينة كوم أمبو وللحفاظ على الصحة العامة بناءاً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشددة فى هذا الشأن ، فقد قام جهاز حماية المستهلك بقيادة المستشار عبد الله عمر رئيس قطاع الصعيد للجهاز بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى ، بالإضافة إلى التموين وفرع مكتب البيئة والطب البيطرى والإدارات الهندسية ، وأحياء شرق وغرب المدينة بتنظيم حملة مفاجئة مكبرة على جميع الأنشطة والمحلات التجارية والمطاعم والمخابز والصيداليات والعيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وأماكن بيع الخضروات والفاكهة لمتابعة إنتظام أعمال هذه المواقع ، وتقديمها للخدمات المختلفة بالجودة العالية المطلوبة ، وقد أسفرت جهود الحملة عن تحرير 29 محضر أغذية ، مع إعدام 63 كجم من الأغذية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب هذه المخالفات ، وتسليم المحاضر للجهات المختصة ، فيما أكد رئيس لجنة جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز سيقوم بإستكمال ومواصلة مثل هذه الحملات المفاجئة حتى يتسنى القضاء على مختلف الأنشطة المخالفة لتحقيق الإطمئنان الكامل بشأن سلامة المعروضات وصلاحيتها للإستخدام الآدمى .