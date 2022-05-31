ضياء رشوان: القطاع الصناعى ساهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:34 صباحاً - أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الدولة تولى قطاع الصناعة أهمية كبيرة باعتباره أحد دعائم النمو المستدام للاقتصاد، ومصدر إيجاد المزيد من فرص العمل الدائمة، وتشغيل الشباب، وزيادة الصادرات.

وقال رشوان: ان القطاع الصناعى ساهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، كما يستوعب نحو 15% من إجمالى العمالة المنتظمة فضلا عن مساهمته بأكثر من نصف الصادرات السلعية غير البترولية لمصر .

جاء ذلك فى افتتاحية العدد الجديد من دورية "أبناء الوطن فى الخارج " الذى أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات كعدد خاص بمناسبة "مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة" الذى يعقد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارات: التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والدولة للإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية الاخرى .

وقال رئيس هيئة الاستعلامات: إن العدد الخاص من دورية "أبناء الوطن فى الخارج" يشمل موضوعات متنوعة عن "مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة" وعلماء مصر في الخارج ودورهم في خدمة وطنهم، وجهود الدولة فى توطين الصناعة تم استعراض تجربة مصر في مجال المياه لتعزيز الأمن المائى، كذلك تقرير مفصل عن الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر فى ضوء المؤتمر الصحفى العالمى للسيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واشتمل العدد الخاص من الدورية على عرض مبهر لمتحف العاصمة الادارية ومقتنياته عن عواصم مصر، وواحة سيوة ، وذكرى مرور 20 عاماً على افتتاح مكتبة الإسكندرية، والعديد من الموضوعات والأبواب الثابتة.

ودورية "أبناء الوطن في الخارج" هي فصلية يرأس تحريرها عبد المعطي أبو زيد ومديرة التحرير عزة محمد مرتضى وتصدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وتستهدف التواصل مع المصريين في الخارج لإطلاعهم على كل ما تشهده مصر من تطور في مختلف المجالات، وكذلك توفير المعلومات التي تهم أبناء الوطن في أنحاء العالم، وتوزع الدورية مجاناً، وترسل عبر البريد الالكتروني لأعداد كبيرة من منهم، كما تنشر على مواقع هيئة الاستعلامات على الانترنت وعلى صفحات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي.