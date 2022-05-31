وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول أعمال إنشاءات وتجهيزات جامعة شرق بورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:34 صباحاً - - تكلفة إنشاءات وتجهيزات الجامعة بلغت 3 مليار و500 مليون جنيه

- بناء الجامعة على مساحة 44 فدانًا

- معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة بلغت 57.8%

- تجهيز جامعة شرق بورسعيد الأهلية بمستوى جامعات الجيل الرابع

- التخصصات العلمية الحديثة للجامعة تواكب احتياجات سوق العمل

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات ود. أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، حول مُتابعة الموقف التنفيذي ومُعدلات سير العمل بالأعمال الإنشائية الجارية بجامعة شرق بورسعيد الأهلية بمدينة بورسعيد الجديدة.

أوضح التقرير أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بجامعة شرق بورسعيد الأهلية تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مُسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها.

وأوضح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزترة التعليم العالى والبحث العلمي، أن الجامعة تضُم عدة مباني منها، إدارة الجامعة وعدد 6 مباني أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية «3 طبي، 2 هندسي، و1 علوم إنسانية واجتماعية»، وعدد 2 مبنى للورش ومبنى المعامل، بالإضافة إلى مبنى الإدارة والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، كما تضم مباني الكليات مدرجات وفصول تدريسية ومعامل وورش تدريب مُجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة التكنولوجية ومكاتب إدارية، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية تقع على مساحة 44 فدانًا، وتشهد تقدم كبير في معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة والتي بلغت 57.8%، وبتكلفة تقديرية بلغت 3 مليار و500 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وجاري الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، والالتزام بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الجامعة سوف تُقدم 23 برامجًا دراسيًا متميزًا، وهم (هندسة المواد والتصنيع، هندسة التشييد، هندسة العمارة البيئية والتخطيط العمراني، الذكاء الاصطناعي، الميكاترونيكس، هندسة الطاقة، الهندسة البحرية والموانئ، علوم الحاسب، نُظم المعلومات، المعلوماتية الحيوية، الطب والجراحة، طب الأسنان، الصيدلة الإكلينيكية، التكنولوجيا الطبية، المحاسبة وتطبيقاتها البرمجية، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، الموارد البشرية، التسويق وإدارة الأعمال الدولية، التمويل والاستثمار، العلاقات الدولية، الجغرافيا المعلوماتية، برنامج اللغة الإنجليزية، اللغة العربية وآدابها).