القباج توجه كلمة عبر الزووم للمشاركين في المهرجان الدولي للسينما بقابس في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:34 صباحاً - وزيرة التضامن الاجتماعي :

- نؤمن برسالة الفن في تغيير المجتمعات.. ونعظم دوره في إحداث التنمية

- الوزارة لديها مكتبة فيلمية تضم 75 فيلمًا عن القضايا الاجتماعية والتنموية

وجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة عبر الزووم للمشاركين في المهرجان الدولي للسينما البيئية بقابس في الجمهورية التونسية، وذلك في دورته الرابعة، حيث تشارك وزارة التضامن الاجتماعي في المسابقة الرسمية للمهرجان من خلال فيلم "ديارنا" من إنتاج الوزارة.

وأكدت القباج أن الفن له قدرته على التواصل واختراق المنازل والنفاذ إلى قلوب المواطنين من خلال الأفلام أو المسلسلات، وبصفة خاصة الأعمال التي تتناول قضايا تعزيز الوعي المجتمعي مثل ما حدث في مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي عرض في شهر رمضان المبارك وتناول التوعية بمراكز استضافة النساء ضحايا العنف في مصر، أو مسلسلات عن الكفالة الاجتماعية ودور الأسرة في تربية المكفولين أو عن دعم قضايا الإعاقة من خلال مسلسل عن التوحد، مشيرة إلي أن الوزارة من خلال أفلامها تهتم بقصص وحكايات على لسان أصحابها أو بالرواية عنهم لدعم البرامج والقضايا التي تتبناها الوزارة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من خلال فيلم "ديارنا" المشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، يتم إطلاق حملة دعائية قوية تعلي من قيمة العمل الحرفى والتراث المصرى، ويتم عرض قصتين لسيدتين من قرية تونس بمحافظة الفيوم نجحتا في تطوير الحرفة، وتسويق المهنة بين أهالي القرية، وتدريب الأيادي الماهرة، بهدف المحافظة على التراث، هذا بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي وتعزير السوق التصديري لمنتجاتهم الحرفية، وبالرغم من أن الفيلم يقدم نبذة عن معارض "ديارنا"، الا أنه يوثق تاريخ العمل اليدوي وأهمية الحفاظ على التراث المصرى والعربي بتنوعه وثرائه على مستوي الجمهورية.

وأفادت القباج أنه علي هامش المهرجان قامت الوزارة باستعراض فيلمين حول وقف العنف ضد الأطفال وأهمية التربية الإيجابية والتواصل مع الأطفال بشكل بناء، والفيلم الآخر حول قضية الزواج المبكر الذي يدعو إلى كفالة حقوق الفتيات في رعايتهن صحيا وحملهن في الوقت المناسب، وفي تعليمهن، وأيضا حقهن في اختيار الروج الملائم، بالإضافة إلى الحد من الزيادة السكانية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تلك الأفلام المشاركة في المهرجان تعد عينة من المنتجات الفنية للوزارة، داعية الحضور لمشاهدة باقى الأفلام التي تتناول قضايا مختلفة لأن الدولة المصرية تهتم بسماع أصوات جميع الفئات، وعرض قضاياهم لتعريف الرأي العام بها.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تمتلك مكتبة فيلمية تضم ٧٥ فيلما تسجيليا قصيرا، وتنتج المزيد من الأعمال الفنية خلال الفترة القادمة، وقد شاركت الوزارة بالعديد من تلك الأفلام في مختلف المهرجانات المحلية والدولية وحصلت العديد منها على جوائز هامة.