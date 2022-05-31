” القومى للمرأة بالدقهلية ” يواصل تدريب التثقيف المالى لتمكين السيدات إقتصادياً

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 11:34 صباحاً - فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهليه فعاليات برنامج التثقيف المالي، بعدد ٤ قرى بمركز شربين والذى استهدف تدريب عدد من اللسيدات وتوعيتهن وتثقيفهن بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة فى حياتهن اليومية ، والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .

يشتمل البرنامج على تدريس الدليل التدريبي " التعامل الرشيد مع اموالي" وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية ،

ويتضمن البرنامج عدة موضوعات منها تحديد الأهداف المالية، و كيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات ، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها ، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع و منتجات تحويل الأموال و كيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين .

وجاء ذلك بقرى كفر يوسف و كفر ابو زاهر و الضهريه ‏‎و كفر الاطرش