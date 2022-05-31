رئيس العامة للاستعلامات: اهتمام الدولة بالصناعة يدعم النمو وفرص العمل

جاء ذلك فى افتتاحية العدد الجديد من دورية "أبناء الوطن فى الخارج"، الذى أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات كعدد خاص؛ بمناسبة "مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة" الذى يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارات "التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والدولة للإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار"، والجهات المعنية الأخرى.
وقال رشوان: إن القطاع الصناعى أسهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، كما يستوعب نحو 15% من إجمالى العمالة المنتظمة، فضلا عن مساهمته بأكثر من نصف الصادرات السلعية غير البترولية لمصر.
وأضاف إن العدد الخاص من دورية "أبناء الوطن فى الخارج" يشمل موضوعات متنوعة عن "مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة" وعلماء مصر فى الخارج ودورهم فى خدمة وطنهم، وجهود الدولة فى توطين الصناعة، وتجربة مصر فى مجال المياه لتعزيز الأمن المائى، كذلك تقرير مفصل عن الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر فى ضوء المؤتمر الصحفى العالمى لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، واشتمل العدد الخاص من الدورية على عرض مبهر لمتحف العاصمة الإدارية ومقتنياته عن عواصم مصر، وواحة سيوة، وذكرى مرور 20 عاماً على افتتاح مكتبة الإسكندرية، والعديد من الموضوعات والأبواب الثابتة.
ودورية "أبناء الوطن فى الخارج" هى فصلية يرأس تحريرها عبد المعطى أبو زيد، ومديرة التحرير عزة محمد مرتضى، وتصدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتستهدف التواصل مع المصريين فى الخارج؛ لإطلاعهم على كل ما تشهده مصر من تطور فى مختلف المجالات، وكذلك توفير المعلومات التى تهم أبناء الوطن فى أنحاء العالم، وتوزع الدورية مجانًا، وترسل عبر البريد الإلكترونى لأعداد كبيرة من منهم، كما تنشر على مواقع هيئة الاستعلامات على الإنترنت، وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعى.
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