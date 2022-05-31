واشنطن بوست: الاكتشافات الأثرية المصرية الجديدة تنعش السياحة

جدة - نرمين السيد - سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الضوء على إعلان علماء آثار فى مصر، أمس، عن اكتشاف مجموعة من القطع الأثرية القديمة فى مقبرة سقارة بالقرب من العاصمة القاهرة، والتى يعود تاريخها إلى عام 500 قبل الميلاد، لافتة إلى أنها تساعد فى إنعاش السياحة المصرية.





ونقلت الصحيفة، فى تقرير، أوردته على موقعها الإلكترونى، عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيرى، قوله إنه "من بين الاكتشاف 250 تابوتًا ملونا بداخلها مومياوات محفوظة جيدًا، و150 تمثالًا برونزيًا للآلهة المصرية والآلات المستخدمة فى طقوس تعود إلى العصر المتأخر لمصر القديمة".

وأوضحت الصحيفة، أن الحكومة المصرية تأمل فى أن تساعد سلسلة الاكتشافات الأثرية الحديثة فى إنعاش صناعة السياحة فى البلاد، وجلب العملات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصرى تأثر بما حدث بعد عام 2011، ثم تعافى لفترة إلا أن وباء كورونا الذى انتشر فى الآونة الأخيرة، حد من السفر العالمى، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتؤثر على التدفق السياحى إلى مصر باعتبارهما من المصادر الكبيرة للسياحة فى البلاد.

وتابعت الصحيفة إن الاكتشافات الجديدة فى منطقة سقارة تعيد كتابة تاريخ مصر القديمة، موضحة أنه خلال السنوات الأخيرة، ظهرت اكتشافات أثرية فى جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى فهم جديد للسلالات التى حكمت مصر القديمة.

ولفتت إلى أنه فى فبراير من العام الماضى، عثر علماء الآثار على 16 غرفة دفن بشرية فى موقع معبد قديم فى ضواحى مدينة الإسكندرية، حيث كانت اثنتان من المومياوات ذات ألسنة ذهبية، ويقال إنها كانت تسمح لهما "بالتحدث فى الحياة الآخرة".

وأضافت أنه فى نفس الشهر، تم اكتشاف مصنع جعة ضخم عمره 5000 عام- يُعتقد أنه الأقدم فى العالم- فى مدينة سوهاج، حيث افترض الباحثون أن الجعة كانت تستخدم فى طقوس الدفن لملوك مصر الأوائل.

وأفادت بأنه وفى الأسبوع الماضى فقط، أعلن علماء الآثار أنهم اكتشفوا مدينة ذهبية مفقودة، عمرها 3000 عام فى مدينة الأقصر، وهو اكتشاف قد يكون الأكبر منذ قبر الملك توت عنخ آمون.

وتابعت: مقبرة سقارة، حيث تم العثور على أحدث الاكتشافات، كانت جزءًا من مقابر العاصمة القديمة ممفيس، فيما أصبحت أطلالها الآن أحد مواقع التراث العالمى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

واختتمت الصحيفة إلى أنه سيتم نقل التوابيت إلى المتحف المصرى الكبير الجديد، المقرر افتتاحه بالقرب من أهرامات الجيزة الشهيرة، لعرضها.