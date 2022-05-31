توريد 414 ألف طن قمح لـ شون وصوامع المنيا

جدة - نرمين السيد - أكد أسامة القاضى محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح، حيث تم توريد 414225 طنا و921 كيلوجراما، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، منذ بدء موسم حصاد 2022، من خلال 44 موقعا تخزينيا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.





وقال المحافظ، إن إجمالى المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالى المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الأقماح، إذ تم توريد 414 ألف طن بالشون والصوامع الحكومية. وأشاد بتوحيد الجهود والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمزارعين والفلاحين، لاستلام أكبر كمية من المحصول خلال الموسم الحالى والذى يعد استثنائيًا، نظرًا للظروف الدولية التى يمر بها العالم وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

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