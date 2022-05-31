تحصيل 260 ألف جنيه مستحقات 3 عمال متوفين فى الرياض

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، فى الحصول على مستحقات 3 مواطنين مصريين متوفين، بلغت 52 ألفًا و484 ريالاً سعوديًا، أى ما يعادل 260 ألفًا و320 جنيهًا مصريًا.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين الثلاث المتوفين، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وأضاف المتحدث الإعلامى، أنه بالمتابعة مع الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أفاد أن المكتب نجح فى الحصول على مستحقات العامل "سيد.س.ع" المتوفى خلال فترة عمله بالمملكة العربية السعودية، وقد تم التواصل مع الشركة التى كان يعمل بها أثناء تواجده بالمملكة، وقد تم سداد مستحقات المتوفى عن طريق إيداعها فى حساب ورثة المصريين المتوفين بالمملكة، حيث بلغت 15 ألفًا و181 ريالاً سعوديًا.

كما نجح المكتب فى الحصول على مستحقات العامل "نجاح. ز. م.أ" والذى تقدم للمكتب بشكوى والتماس المساعدة فى الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، حيث تم التواصل وديًا مع الشركة التى كان يعمل بها لسداد مستحقات، وتعذر حل المشكلة بالطرق الودية، وعليه تم توجيه العامل لرفع دعوى عمالية ضد صاحب العمل، والمتابعة تم الحصول على حكم قضائى تم تنفيذه وصدور شيك بالمستحقات وبلغت 14 ألفًا و378 ريالاً.

ونجح المكتب أيضا فى الحصول على مستحقات العامل "ياسر. ش. أ. أ" والذى يعمل بإحدى شركات المقاولات العامة بطلب للمساعدة فى الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الشركة، وعليه ونظرًا لتعذر الحل الودى مع إدارة الشركة، وتم رفع دعوى عمالية للحصول على المستحقات.

وبمتابعة المكتب مع العامل وتقديم الدعم والمشورة أثناء نظر الدعوى تم الحصول على حكم قضائى بالمستحقات وبلغت 22 ألفًا 925 ريالاً، ونظرًا لانتهاء إقامة العامل تم تقديم طلب المكتب للحصول على تأشيرة الخروج النهائى، وبالفعل تم التنسيق مع الشؤون القانونية بالقنصلية لإنهاء إجراءات الخروج النهائى للعامل.

وبالمتابعة مع القنصلية العامة بالرياض وبتوجيهات من السفير القنصل العام طارق المليجى تم تحويل المبالغ المحصلة إلى بنك ناصر الاجتماعى بمصر مع إخطار أهالى المتوفين لاستلامها بموجب إعلام الوراثة لكل منهم، وبلغت 52 ألفًا و484 ريالاً سعوديًا، أى ما يعادل 260 ألفًا و320 جنيهًا مصريًا تقريبًا.