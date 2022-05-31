الخشت: جامعة القاهرة حققت قفزة غير مسبوقة فى التصنيفات العالمية (صور)

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وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة اهتمت على مدار السنوات الأخيرة بالعمل على تطوير قطاعات العلوم الإنسانية والاجتماعية، ووجه بضرورة الاستمرار فى تطوير منظومة البحث العلمى والنشر الدولى فى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب، والعمل على تحويل مجلة كلية الآداب ومجلات الأقسام العلمية إلى مجلات دولية، مشيرًا إلى نجاح الجامعة خلال السنوات الأخيرة فى تطوير ودعم منظومة البحث العلمى والنشر الدولى، والارتقاء بمستوى مخرجات المنظومة التعليمية، بهدف رفع القدرة التنافسية للجامعة عالميًا، والارتقاء بسمعتها الدولية.
كما وجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة عقد مزيد من الدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة مع كبرى الجامعات العالمية فى مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، والتوسع فى البحث العلمى المشترك مع مراكز البحوث العالمية فى القضايا والأزمات والتحديات التى تواجه المجتمعات المعاصرة، وتدريب الطلاب على البحث العلمى والتفكير النقدى فى كل القضايا المعاصرة.
وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة حققت قفزة غير مسبوقة فى التصنيفات العالمية وتقدمت على جامعات عالمية مرموقة فى مختلف المجالات ومن بينها مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية والآداب، والذى أصبح قاطرة لتحقيق تقدم كبير لها فى هذه التصنيفات الدولية، من بينها دخول العلوم الاجتماعية والإنسانية بالجامعة فى التصنيفات الدولية، وتحقيقها تقدمًا كبيرًا بوجودها ضمن أفضل 300 جامعة عالمية راقية، ومن بين 1% من الجامعات التى تم اختيارها وتصنيفها من بين أكثر من 30 ألف جامعة فى العالم، إضافة إلى احتفاظها بصدارة الجامعات المصرية.
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