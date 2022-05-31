عاجل.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - ووجه محافظ كفر الشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.

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