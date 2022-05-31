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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:54 صباحاً - محمد السيد - /701046/لأول-مرة-بعد-اعتزاله-أدهم-نابلسي-يؤدي-مناسك-العمرة-صور

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تأدية أدهم نابلسي لمناسك العمرة

وتعد هذه المرة الأولى التي يذهب بها الفنان أدهم نابلسي لأداء مناسك العمرة منذ اعتزاله، الأمر الذي بدأ الجمهور يتداوله عبر السوشيال ميديا، خاصة موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وتداول الجمهور تارة صور لأدهم نابلسي بالعباءة وتارة أخرى وهو يرتدي ملابس الإحرام في مع والدته ويحمل شنطا ربما التقط ذلك أثناء ذهابه للإحرام المكي.

اعتزال أدهم نابلسي الغناء

جدير بالذكر أنه اعتزال ادهم نابلسي الغناء بشكل نهائي في 20 ديسمبر المقبل، وذلك من خلال فيديو نشره عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، قال فيه: «كل شخص فينا عنده أهداف وأحلام بيحاول يحققها، هل سألت نفسك لما توصل لده شور راح تحس هل هتحس بالإنجاز؟ أو إن أنت ما تحلم مرة تانية؟ أو تخطط لأهداف جديدة؟، هذا الموضوع خطر في بالي، و الهدف الرئيس لوجودنا في الحياة عشان نرضي ربنا ونكون مثل ما ربنا أمرنا، صحي أن يكون عندك أهداف بس تكون متناسقة مع هدف وجودك بالحياة وهو عبادة ربن العالمين وأن فيه صح وغلط وتعمل الأحسن».

واختتم: «الهدف اللي كنت بحلم بيه ما بيرضى رب العالمين، وأنا من زمان كنت عارف أن هييجي يوم واعتزل وجه اليوم وهعلن خبر سعيد جدًا.. الحمد لله اعتزلت الغناء وشكرًا على دعمكم».

سبب اعتزال أدهم نابلسي

وكشف نابلسي عن سبب اعتزاله، فقال: "فترة كورونا كانت ساعدتني أشوف الأمور على حقيقتها قبلها كان سفر ولا يوجد استقرار، كنت جالساً في البيت وبدأت أفكر واستمريت في العمل سنة تقريباً بس اللي صار أنه في شهر رمضان الماضي كنت أعمل على ألبوم وبدأنا العمل، وقلت أريد أن أمسح السوشيال ميديا للتركيز ووجدت رسالة على السوشيال ميديا تقول: "يا ليتنى قدمت لحياتى" ومسحت فعلاً السوشيال ميديا وحاولت لا أضيع دقيقة فى رمضان. وأضاف نابلسي أنه كان يفكر في الانتهاء من البومة ثم يعتزل وقال: "وفي العشر الأواخر فكرت هل أنا ضامن أني أعيش لهذا اليوم حتى اعتزل"، ومن هنا قرر الاعتزال.