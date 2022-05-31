مشاكل العدادات مسبقة الدفع على طاولة طاقة النواب..اليوم

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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:54 صباحاً - محمد السيد - /701044/مشاكل-العدادات-مسبقة-الدفع-على-طاولة-طاقة-النواباليوم

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب حسام عوض الله، طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن المشاكل التي تواجه المواطنين أثناء الشحن الفوري للعدادات مسبوقة الدفع، بالإضافة إلى عدم وجود صالات لانتظار المواطنين في معظم مباني شركة الكهرباء بمراكز محافظة الدقهلية.

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طاقة النواب تناقش مشاكل العدادات مسبقة الدفع

كما تناقش الطلب المقدم من النائبة نشوى الشريف، بشأن عدم وجود لوحة توزيع كهرباء بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية على الرغم من وجود 5 مغذيات و17 محولاً مملوكين لشركة الكهرباء و6 محولات خاصة.

وتناقش اللجنة طلب النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن إدراج بعض قرى مدينتي ومركزي إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة ضمن خطة العام المالي 2021/2022، لاستبدال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية نظراً لما تسببه هذه الخطوط من أضرار صحية ونفسية لدى الأطفال وكبار السن.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن عدم توصيل الكهرباء لمنطقة عزبة الشرقية امتداد ترعة المحمودية حتى مضرب أرز أبو حمص بمحافظة البحيرة بالرغم من أن هذه المنطقة تم توصيل الكهرباء لها عن طريق الممارسة لحين تركيب محول وعدادات.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف المغاوري، بشأن النظام المطبق من خلال العدادات مسبوقة الدفع حيث أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء بمحافظة الشرقية تقوم بقطع التيار الكهربائي عن المستهلك وعند المراجعة يتم مطالبته بتقديم طلب بمبلغ 250جنيهًا وطلب استبدال العداد بقوة(5 فاس).