اليوم.. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة من الـ10 مساءً

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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:54 صباحاً - محمد السيد - /701043/اليوم-قطع-المياه-عن-بعض-مناطق-الجيزة-من-الـ10-مساء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه بعدة مناطق في الجيزة، اليوم الثلاثاء من الساعة الـ10 مساءً وحتى الساعة الـ5 صباح غد الأربعاء 1يونيو.

دوت الخليج قطع المياه عن مناطق بالجيزة وأوضحت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن مناطق «بولاق القديمة - شارع زنين ومتفرعاته - شارع المشتل ومتفرعاته»؛ لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بأعمال مشروع محور ترعة الزمر القطاع الأوسطي الجزء الأول من كوبري ثروت حتى كوبري الخشب، مما يستلزم قطع المياه لربط وتشغيل خط مياه جديد 300 مم من الزهر المرن بديلُا لخط المياه القديم قطر 300 مم من الاسبستوس. تدبير احتياجات المواطنين من المياه وناشدت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، كما أعلنت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بتلك المناطق، وفي حالة ارغبة في طلبها الاتصال على الخط الساخن 125.

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