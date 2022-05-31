القومي للمرأة يطلق قوافل طبية بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:29 صباحاً - في اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، يطلق المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع مؤسسة " راعى مصر " قوافل طبية بعدد من القري التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وذلك على هامش أمسيات الأسرة المصرية التى ينفذها المجلس بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة .

وأكدت إيزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس أن القوافل الطبية تستهدف الكشف على السيدات والرجال والأطفال في جميع التخصصات مع توفير الأدوية المجانية للتخصصات الرمد و النساء والاطفال و العظام ، بالإضافة إلى توفير نظارات طبية مدعمة للسيدات المستفيدات .