عبد العاطى الهجان يتفقدان مشروعات الرى الحديث وتأهيل المساقى بمحافظة القليوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:29 صباحاً - - تفقد أحد نماذج التطوير المتكامل والتي تشتمل على تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث بنفس الزمام

- الدكتور عبد العاطى : النماذج الناجحة للرى الحديث ستكون دافعاً للمزارعين للتحول للري الحديث

- تأهيل ٣٣٤ كيلومتر من الترع والعمل على تأهيل ٦٩٠ كيلومتر أخرى ، وتأهيل ٣٥ كيلومتر من المساقي والعمل على تأهيل ٢١٢ كيلومتر أخرى بمحافظة القليوبية

- العمل على التحول للرى الحديث في مساحة ٤٨ ألف فدان بمحافظة القليوبية

فى إطار الجولات الميدانية المتواصلة بمختلف المحافظات .. قام السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمحافظة القليوبية لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.

وإلتقى الدكتور عبد العاطى بالسيد اللواء/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير ، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة ، ونهو هذه المشروعات فى موعدها المحدد طبقاً للبرنامج الزمنى ، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن هذه الزيارة التفقدية تأتى فى إطار متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تأهيل المساقى والتحول للرى الحديث ، والتى تهدف لترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وقام الدكتور عبد العاطى يرافقة اللواء الهجان بتفقد أحد نماذج التطوير المتكاملة والتي تشتمل على تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث بنفس الزمام ، حيث تم تفقد مساحات من الأراضى الزراعية بمساحة ٩٠٠ فدان والتي تحولت لإستخدام نظم الرى الحديث كبديل لنظم الرى بالغمر بمركز شبين القناطر ، والتي يتم ريها من ترعة القلزم والتي سبق تأهيلها بمعرفة الوزارة ، ومسقى البازرجى ومسقى عنايات واللتين سبق تأهيلهما بمعرفة الوزارة بطول ١١٥٠ متر و ١١٣٠ متر على التوالى.

واستعرض الدكتور عبد العاطى النجاح الذى حققه المزارعين فى التحول للرى الحديث ، وأعرب سيادته عن رغبته فى أن يكون هذا النموذج الناجح وغيره من نماذج التحول للرى الحديث دافعاً للعديد من المزارعين للتحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث لما يقدمه من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ ٥٠٠ كيلومتر بمحافظة القليوبية ، وقد تم حتى تاريخه تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال ٢٥٠ كيلومتر ، وتم طرح وترسية ٢٤٧ كيلومتر منها ، ونهو تنفيذ ٣٥ كيلومتر حتى تاريخه ، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

وأشار الدكتور عبد العاطى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل ١٠٦٨ كيلومتر من الترع بمحافظة القليوبية ، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال ٣٣٤ كيلومتر حتى تاريخه ، وجارى العمل في تأهيل ترع بأطوال ٦٩٠ كيلومتر ، وتوفير إعتمادات مالية لترع بأطوال ٤٤ كيلومتر أخرى.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث .. أوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة ٦٠ ألف فدان ، وأنه يجرى العمل على التحول للرى الحديث في مساحة ٤٨ ألف فدان ، وأنه تم نهو ٨٠٦ فدان ، وأن عدد ٢٢٦٠٤ منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لعدد ١١٤٦ قطعة أرض بمساحة إجمالية ١٨٥٥٦ فدان.